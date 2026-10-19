 రంజీ చ‌రిత్ర‌లో అద్భుత ఘట్టం.. తొమ్మిదో స్థానంలో వ‌చ్చి శ‌త‌కం | Karnataka Bowler-Batted-No9-135-Runs-Vs Saurashtra-Ranji Trophy | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రంజీ చ‌రిత్ర‌లో అద్భుత ఘట్టం.. తొమ్మిదో స్థానంలో వ‌చ్చి శ‌త‌కం

Oct 19 2026 1:45 PM | Updated on Oct 19 2026 1:51 PM

Karnataka Bowler-Batted-No9-135-Runs-Vs Saurashtra-Ranji Trophy

Photo Credit: Twitter

రంజీ ట్రోఫీ 2026-27 సీజన్‌ ఎలైట్‌ గ్రూప్‌-బిలో సౌరాష్ట్రతో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో క‌ర్నాట‌క తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 342 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌట‌య్యింది. తొమ్మిదో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వ‌చ్చిన మ‌న్వంత్ కుమార్ (214 బంతుల్లో 135; 11 ఫోర్లు, 6 సిక్స‌ర్లు) వీరోచిత సెంచ‌రీతో క‌ర్నాట‌క ఇన్నింగ్స్‌ను నిల‌బెట్టాడు. 194 ప‌రుగుల‌కే 8 వికెట్లు కోల్పోయి క‌ష్టాల్లో ప‌డిన క‌ర్నాట‌క‌ను మన్వంత్ కుమార్ గ‌ట్టెక్కించాడు. 

తొమ్మిదో వికెట్‌కు అభిలాష్ షెట్టి (14)తో కలిసి రికార్డు స్థాయిలో 146 ప‌రుగులు జోడించడం విశేషం. ఇందులో మ‌న్వంత్ కుమార్ ఒక్క‌డే 128 ప‌రుగులు సాధించాడు. ఒక ఎండ్‌లో అభిలాష్‌ను నిలబెట్టి స్ట్రైక్ మొత్తం తానే తీసుకున్న మ‌న్వంత్ రంజీ చ‌రిత్ర‌లోనే అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడాడ‌నంలో సందేహం లేదు. కాగా 22 ఏళ్ల మన్వంత్‌కు ఇదే తొలి ఫస్ట్‌క్లాస్‌ సెంచరీ కావడం విశేషం.

సౌరాష్ట్ర బౌల‌ర్ల‌లో పార్థ్ భుట్ ఐదు వికెట్ల‌తో చెల‌రేగ‌గా, కెప్టెన్ జైదేవ్ ఉనాద్క‌ట్ మూడు, చేత‌న్ స‌కారియా రెండు వికెట్లు తీశారు. అనంత‌రం తొలి ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన సౌరాష్ట్ర 16 ఓవర్లు ముగిసేస‌రికి వికెట్ న‌ష్ట‌పోకుండా 57 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు హార్విక్ దేశాయ్ (41), హెత్విక్ కొట‌క్ (16) క్రీజులో ఉన్నారు. సౌరాష్ట్ర ఇంకా 285 ప‌రుగులు వెనుక‌బ‌డి ఉంది.

 

ఇదీ చదవండి: 

డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన‌ బ‌దోని.. భారీ స్కోరు దిశ‌గా ఢిల్లీ

న్యూజిలాండ్‌ బ‌య‌ల్దేరిన టీమిండియా టీ20 జట్టు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)
photo 2

కిరణ్ అబ్బవరం సినిమాతో కన్నడ బ్యూటీ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ.. ఎవరీమె?
photo 3

బతుకమ్మ పండగ.. అందంగా హీరోయిన్ అనన్య (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల : స్వర్ణరథంపై దేవదేవుడు శ్రీ వేంకటాద్రీశుడు దివ్య దర్శనం (ఫోటోలు)
photo 5

నవరాత్రి స్పెషల్.. టాలీవుడ్ బ్యూటీస్ వేరే లెవల్ గ్లామర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Shamelessly Using Thugs To Attack YSRCP Candidates 1
Video_icon

ఎందుకు బ్రో ఇంత భయం.. సిగ్గులేకుండా రౌడీలను పెట్టి దాడులు
YS Pramilamma Challenge To TDP Leaders AP Local Body Election 2
Video_icon

ప్రచారం చేయకుండానే అత్యధిక మెజారిటీతో గెలుస్తాం YS ప్రమీలమ్మ ఛాలెంజ్
Tiger Shroff Car Firing Case Lawrence Bishnoi Gang 3
Video_icon

టైగర్ ష్రాఫ్‌ ను కాల్చింది వీడే.?ఎందుకు కాల్చడంటే..!
Mydukur Elections Postponed 4
Video_icon

మైదుకూరు మున్సిపల్ ఎన్నికలు వాయిదా

Bollywood Mocked Him Superstar Rajinikanth Recalled Amitabh Bachchan Struggles 5
Video_icon

కష్టాల్లో అమితాబ్ .. 90 కోట్ల అప్పు.. కానీ రజినికాంత ఎం చేసాడంటే..!

Advertisement
 