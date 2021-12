Kidambi Srikanth Returns To Top 10 World Rankings: బీడబ్ల్యూఎఫ్‌ ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్‌లో తెలుగు తేజం, మాజీ ప్రపంచ నంబర్‌ వన్‌ కిదాంబి శ్రీకాంత్‌ అదరగొట్టాడు. రెండేళ్ల తర్వాత తిరిగి టాప్‌-10లోకి అడుగుపెట్టాడు. నాలుగు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకుని పదో ర్యాంక్‌లో నిలిచాడు. తాజా ర్యాంకింగ్స్‌లో మరో భారత షట్లర్‌ లక్ష్యసేన్‌ రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకుని కెరీర్‌ బెస్ట్‌ ర్యాంక్‌(17)ను అందుకోగా, హెచ్‌ఎస్‌ ప్రణయ్‌ 6 స్థానాలు ఎగబాకి 26వ ర్యాంక్‌కు చేరుకున్నాడు.

𝗥𝗔𝗡𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘𝗦 😍🔥@srikidambi entered 🔝 10 after 2 years@lakshya_sen achieved career high ranking@P9Ashwini & @sikkireddy entered top 20@PRANNOYHSPRI moved 6 ranks 🆙

Keep up the good work guys! 👊#IndiaontheRise#Badminton

📸 Badminton Photo pic.twitter.com/UOHHIRi96W

— BAI Media (@BAI_Media) December 21, 2021