 శుభ్‌మన్ గిల్ సరసన బాబర్ ఆజం.. వన్డేల్లో అరుదైన రికార్డులు | Babar Azam Joins Shubman Gill In Elite ODI List During PAK vs ENG ODI | Sakshi
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శుభ్‌మన్ గిల్ సరసన బాబర్ ఆజం.. వన్డేల్లో అరుదైన రికార్డులు

Oct 21 2026 10:27 AM | Updated on Oct 21 2026 10:32 AM

Babar Azam Joins Shubman Gill In Elite ODI List During PAK vs ENG ODI

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పాకిస్తాన్ స్టార్ బ్యాటర్ బాబర్ ఆజం వన్డే క్రికెట్‌లో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఒక దేశంలో  అత్యంత వేగంగా (పాక్‌లో, 37 ఇన్నింగ్స్‌లు)  2000 వన్డే పరుగులు పూర్తి చేసిన బ్యాటర్ల జాబితాలో డికాక్‌తో కలిసి సంయుక్తంగా మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో భారత యువ బ్యాటర్ శుభ్‌మన్ గిల్ (భారత్‌లో, 33) అగ్రస్థానంలో ఉండగా.. వెస్టిండీస్ మాజీ బ్యాటర్ డెస్మండ్ హేన్స్ (వెస్టిండీస్‌లో, 36) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. 

పై రికార్డు సాధించే క్రమంలో బాబర్‌ మరో ఘనత కూడా సొంతం​ చేసుకున్నాడు. స్వదేశంలో అత్యంత వేగంగా (37 ఇన్నింగ్స్‌లు) 2000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న బ్యాటర్‌గానూ నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో ఇంజమామ్‌ (48), మొహమ్మద్‌ యూసఫ్‌ (49), షోయబ్‌ మాలిక్‌ (56) బాబర్‌ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు. స్వదేశంలో జరుగుతున్న ట్రై సిరీస్‌లో భాగంగా ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బాబర్‌ పై రెండు ఘనతలను సాధించాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో బాబర్‌ 52 బంతుల్లో 34 పరుగులు చేసి విల్ జాక్స్ బౌలింగ్‌లో క్లీన్‌ బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో పాక్‌ ఇంగ్లండ్‌ను 87 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. అరాఫత్‌ మిన్హాస్‌  ఆల్‌రౌండర్‌ షోతో (59, 6-40) ఇరగదీసి పాక్‌కు అద్భుత విజయాన్నందించాడు. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసి భారీ స్కోర్‌ (302-9) చేసిన పాక్‌, ఆతర్వాత బౌలింగ్‌లో మరింతగా చేలరేగి ఇంగ్లండ్‌ను చిత్తు చేసింది (215 ఆలౌట్‌).  

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