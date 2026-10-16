 ‘వైఎస్సార్‌సీపీని చూసి చంద్రబాబు భయపడుతున్నారు’ | YSRCP Leader Kurasala Kannababu Slams Chandrababu Naidu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘వైఎస్సార్‌సీపీని చూసి చంద్రబాబు భయపడుతున్నారు’

Oct 16 2026 9:26 PM | Updated on Oct 16 2026 9:30 PM

YSRCP Leader Kurasala Kannababu Slams Chandrababu Naidu

విశాఖ:  స్థానిక ఎన్నికలకు నామినేషన్లు వేసే ప్రక్రియలో తమ నేతలను అడ్డుకోవడం చూస్తే  ఈ ఎన్నికలను ఎదుర్కోవడానికి చంద్రబాబు భయపడుతున్నారనే విషయం అర్థమవుతుందని వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు నామినేషన్లు వేయకుండా దాడులు చేస్తున్నారని, చంద్రబాబు బెదిరింపులకు తామెవరూ భయపడే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరించారు. ఎన్నికలు నిష్పక్షపాతంగా జరిగితే గెలుపు ఎవరిదో తెలుస్తుందన్నారు. 

ఈరోజు(శుక్రవారం, అక్టోబర్‌ 16) విశాఖ నుంచి మీడియాతో మాట్లాడిన కురసాల.. ‘విశాఖ మేయర్ స్థానం జనరల్ మహిళకు వస్తే బీసీ మహిళకు వైఎస్ జగన్ అవకాశం కల్పించారు. గతంలో బీసీ జనరల్ వస్తే బీసీ మహిళకు మేయర్ గా అవకాశం కల్పించారు. సేవ్ విశాఖ పేరుతో ఎన్నికలకు వెళ్తాము. విశాఖ అభివృద్ధికి సంబంధించిన మానిఫెస్టో విడుదల చేస్తాము. కూటమి నేతలు సింహాచలం కొండలను దోచేస్తున్నారు. నాలుగు రోజులకు ఒకసారి మంచి నీళ్ళు ఇస్తున్నారు. టీడీపీ ఇప్పటికీ అభ్యర్ధిని ప్రకటించలేక పోతుంది’ అంటూ ఎద్దేవా చేశారు కురసాల కన్నబాబు.

ఇదీ చదవండి: కూటమిలో ‘స్థానిక’ కుంపట్లు.. తలలు పట్టుకుంటున్న నేతలు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంట్లో అమ్మవారి పూజ చేసిన డైరెక్టర్ మారుతి (ఫొటోలు)
photo 2

తమిళనాడులోని దేవాలయాలన్నీ తిరిగేస్తున్న సింగర్ సునీత (ఫొటోలు)
photo 3

'సలార్' పృథ్వీరాజ్ బర్త్ డే.. లవ్లీ ఫొటోలు షేర్ చేసిన భార్య
photo 4

'జైలర్ 2' కటానా గర్ల్.. ఫొటోలు షేర్ చేసిన నటి
photo 5

'రామాయణ' కొత్త ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Koppula Sambhaiah About Municipal Election Nomination 1
Video_icon

ఎన్ని కుట్రలు చేసినా నామినేషన్లు వేసి తీరుతాం
Anchor Eshwar SENSATIONAL Reaction On TDP Rowdies Attack On MP Mithun Reddy 2
Video_icon

బీహార్ తలదించుకునేలా ఏపీ లో రెడ్ బుక్ అరాచకాలు
Mithun Reddy,Bhumana karunakar Reddy MASS WARNING To Nara Lokesh 3
Video_icon

లోకేష్ ఈ రోజుని గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాం... మిథున్ రెడ్డి, భూమన మాస్ వార్నింగ్
Who Is 7th Week Captain BIGG BOSS 10 Telugu Leaks 4
Video_icon

BIGG BOSS లీక్స్.. ఈ వీక్ CAPTAIN అతనే..?
Jailer 2 Cast Remunerations Revealed 5
Video_icon

షాకిస్తోన్న జైలర్ 2... రజనీ రెమ్యునరేషన్ తో 4 సినిమాలు..!
Advertisement
 