 చిక్కుల్లో జనసేన అభ్యర్థి | Two Votes In Janasena Party Leader | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చిక్కుల్లో జనసేన అభ్యర్థి

Oct 22 2026 12:33 PM | Updated on Oct 22 2026 1:19 PM

Two Votes In Janasena Party Leader

సాక్షి, పుట్టపర్తి: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కేంద్రం పుట్టపర్తి మున్సిపల్‌ చైర్మన్‌ అభ్యర్థిగా జనసేన తరఫున బరిలో నిలిచిన మేకల ఈశ్వర్‌ చిక్కుల్లో పడ్డారు. పుట్టపర్తి మున్సిపాలిటీతో పాటు ఓబుల దేవర చెరువు (ఓడీ చెరువు) మండలం మల్లాపల్లిలో కూడా ఓటు ఉండటంతో అధికారుల వద్ద లాబీయింగ్‌ మొదలుపెట్టాడు. తన ఓటును పుట్టపర్తిలో ఆమోదించి.. మల్లాపల్లిలో రద్దు చేయాలని అభ్యర్థించారు. రెండు చోట్ల ఓటు ఎందుకు నమోదు చేయించుకున్నారనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

సర్‌ (ఎస్‌ఐఆర్‌) స్రూ్కటినీలో భాగంగా పుట్టపర్తిలో ఓటు తొలగించి ఓడీ చెరువు మండలం మల్లాపల్లిలో ఓటు యథాతథంగా ఉంచాలని మేకల ఈశ్వర్‌ అభ్యర్థన చేసుకున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం పుట్టపర్తి మున్సిపాలిటీలో ఓటు చూపిస్తూ జనసేన తరఫున చైర్మన్‌ అభ్యరి్థగా బరిలో దిగారు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ చివరి రోజున కూటమి తరఫున నామినేషన్‌ వేసిన వారందరూ విత్‌ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఈశ్వర్‌ రెండు ఓట్ల వ్యవహారం వెలుగు చూసింది. దీంతో ఏ నిమిషాన ఏం జరుగుతుందోనని కూటమి నాయకుల్లో గుబులు మొదలైంది.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో ఘనంగా దుర్గామాత నిమజ్జనం (ఫొటోలు)
photo 2

'గుప్పెడంత మనసు' సీరియల్ ఫేమ్ నటి జ్యోతి పూర్వజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

వియత్నాంలో ఫుల్‌గా చిల్ అవుతున్న మీనాక్షి చౌదరి..(ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై తగ్గని రద్దీ - ఎటు చూసినా భవానీలే (ఫొటోలు)
photo 5

జ్యోతి పూర్వజ్ ‘కిల్లర్‌’ చిత్రం ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Arrest Anjad Basha and YSRCP Leaders At Kadapa 1
Video_icon

Kadapa : ఆఫీస్ లోకి చొరబడ్డ పోలీసులు బలవంతంగా నేతల అక్రమ అరెస్ట్
Vijayawada Mayor Candidate Rayana Bhagyalakshmi Election Campaign 2
Video_icon

విజయవాడ మేయర్ అభ్యర్థి రాయన భాగ్యలక్ష్మి ఎన్నికల ప్రచారం
TDP Leaders Attack On Markapuram YSRCP MPTC Candidate 3
Video_icon

ఎంత దారుణం.. YSRCP ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిని నామినేషన్ వేయనివ్వకుండా....
Thopudurthi Prakash Reddy Strong Counter To Police Overaction 4
Video_icon

అడ్డుకున్న పోలీసులు.. పోలీసులకు తోపుదుర్తి వార్నింగ్

AP SEC Key Decisions Extension Of The Deadline For Nominations In Local Body Elections 5
Video_icon

నామినేషన్ల గడువు పెంపు SEC కీలక నిర్ణయం
Advertisement
 