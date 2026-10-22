 టీడీపీ అభ్యర్థిని వాకర్‌ డ్రామా అవుట్‌.. సింపతీ డ్రామా ఫ్లాప్‌..! | TDP State Women Leader Aruna Expresses Outrage After Party Workers Try to Snatch Nomination Papers | Sakshi
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టీడీపీ అభ్యర్థిని వాకర్‌ డ్రామా అవుట్‌.. సింపతీ డ్రామా ఫ్లాప్‌..!

Oct 22 2026 2:25 PM | Updated on Oct 22 2026 3:04 PM

TDP State Women Leader Aruna Expresses Outrage After Party Workers Try to Snatch Nomination Papers

సాక్షి, చిత్తూరు:  ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల నామినేషన్ల వేళ చిత్తూరులో ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది. నామినేషన్‌ దాఖలు చేసేందుకు టీడీపీ రాష్ట్ర మహిళా నాయకురాలు అరుణ వాకర్‌ సాయంతో వచ్చారు. అయితే, వెనుక నుంచి ఓ వ్యక్తి వాకర్‌ను కొద్దిగా కదిలించగానే ఆమె ఒక్కసారిగా స్పందించారు. వాకర్‌ను వదిలేసి పరుగెత్తేందుకు సిద్ధమైనట్లు కనిపించారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ వాకర్‌ పట్టుకుని కుంటుతూ ముందుకు వెళ్లారు.

ఈ దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ‘ఇది నిజంగా మెడికల్‌ మిరాకిల్‌’ అంటూ కొందరు వ్యంగ్యంగా స్పందిస్తున్నారు.

ఆ వాకర్ లాగినోడికి ఆమె చేసేది యాక్టింగ్ అని అందుకే అంత ధైర్యం చేసి లాగాడు. బండారం బయట పడింది వీళ్ళ 1980 స్క్రిప్ట్ తో ఏం చేసినా వెంటనే బయట పడిపోవడం వీళ్ళ స్పెషలిటీ https://t.co/HZc6vyW8CO

 

కాగా, పెనుమూరుకు చెందిన టీడీపీ రాష్ట్ర మహిళా నాయకురాలు అరుణపై సొంత పార్టీ నాయకులే దాడికి యత్నించి నామినేషన్‌ పత్రాలు లాక్కునేందుకు ప్రయత్నించే క్రమంలో ఇది చోటు చేసుకుంది.   అరుణకు సొంత పార్టీ నేతల నుంచే తిప్పలు తప్పకపోవడంతో ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 

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