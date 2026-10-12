 ఇది శివ తాండవం..ప్లాన్ అవసరం లేదు: రాహుల్ గాంధీ | Rahul Gandhi Says It is Shiva Thandav No Plan Needed | Sakshi
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ఇది శివ తాండవం..ప్లాన్ అవసరం లేదు: రాహుల్ గాంధీ

Oct 12 2026 4:16 PM | Updated on Oct 12 2026 4:17 PM

Rahul Gandhi Says It is Shiva Thandav No Plan Needed

సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: ఎన్నికల సంఘం, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌కు వ్యతిరేకంగా కొనసాగిస్తున్న నిరసనలపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ నిరసనలను శివుడి తాండవంతో పోల్చారు. దీనికి ప్రత్యేక ప్రణాళిక అవసరం లేదని, ప్రజలంతా ఇందులో భాగస్వాములు కావచ్చని అన్నారు.

ఎన్నికల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై సోమవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. తాము భారత ప్రజల మనసులు, హృదయాల కోసం పోరాడుతున్నామని చెప్పారు. దేశంలో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న పరిస్థితులు ప్రజలకు ప్రమాదకరమని ఆయన వివరించారు.

తన సోదరి ప్రియాంక గాంధీ నిరసనల కోసం ప్రణాళిక రూపొందించాలని తనకి సూచించారని, అయితే దానికి సమాధానంగా ఇది శివుడి తాండవం లాంటిదని ఆమెకు చెప్పినట్లు రాహుల్ వెల్లడించారు. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తమ కార్యాచరణ మారుతుందని పేర్కొన్నారు. అప్పట్లో తను చేసిన భారత్ జోడో యాత్ర కూడా ప్రజలను ఏకం చేసిందని గుర్తుచేశారు.

దేశంలో నిరసనలు వేర్వేరు కాదని, జరుగుతున్న అన్నీ నిరసనలు ఒకే ఉద్యమంలో భాగమని రాహుల్ స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించేందుకు ముందుకొచ్చే వారందరికీ తమ మద్దతు ఉంటుందని తెలిపారు. ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌ను పదవి నుంచి తొలగించాలి. అనంతరం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా తమ పదవుల నుంచి తప్పుకోవాలని రాహుల్ డిమాండ్ చేశారు. అప్పటి వరకు తమ పోరాటం ఆగదని స్పష్టం చేశారు.

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