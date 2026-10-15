ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి అధికార కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు ప్రక్రియ కొలిక్కి వచ్చింది. అయితే ఈ సీట్ల కేటాయింపుపై జనసేన పార్టీలో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. తాము ఆశించిన స్థాయిలో స్థానాలు దక్కకపోవడంతో పాటు, కేటాయించిన స్థానాలపై జనసేన శ్రేణులు తీవ్ర నిరాశలో కూరుకుపోయాయి.
సగం కూడా ఇవ్వని టీడీపీ
స్థానిక ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ బలానికి తగినట్లుగా ఎక్కువ స్థానాలు కేటాయించాలని జనసేన నాయకులు తొలుత గట్టిపట్టుపట్టారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 40 మున్సిపాలిటీలు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం. అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి, జనసేన అడిగిన సీట్లలో కనీసం సగం కూడా కేటాయించలేదని తెలుస్తోంది. తుది సర్ధుబాటు ప్రకారం జనసేనకు కేవలం 21 మున్సిపాలిటీలు, 4 కార్పొరేషన్లు మాత్రమే దక్కాయి.
ఎన్నికలు లేని స్థానాల కేటాయింపుపై ఆగ్రహం
కూటమిలో భాగంగా కేటాయించిన స్థానాలపై జనసేన కేడర్ మండిపడుతోంది. కేటాయించిన వాటిలో కొన్ని స్థానాలు ప్రస్తుతం ఎన్నికలు లేనివి లేదా నామమాత్రపు హోదా ఉన్నవేనని పార్టీ కార్యకర్తలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ కోసం శ్రమించిన కార్యకర్తలకు ఈ సీట్ల కేటాయింపు నిరాశ కలిగించిందని ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు అసంతృప్తి వెళ్లగక్కుతున్నారు.
పవన్ రాజీ ధోరణిపై కేడర్ నిరసన
పొత్తు ధర్మం పేరుతో డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ రాజీ పడుతున్న తీరుపై జనసైనికులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో తమ నిరసన గళం వినిపిస్తున్నారు. అధినేత తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ భవిష్యత్తును దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తానికి, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సీట్ల సర్దుబాటులో టీడీపీ తన పట్టు నిరూపించుకోగా, జనసేన కేడర్ మాత్రం తమ అంచనాలు తలకిందులవడంతో ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది.