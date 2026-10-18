భక్తులపై దూసుకెళ్లిన ట్రక్‌.. 11 మంది మృతి

భోపాల్: మధ్యప్రదేశ్లో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల వేళ అత్యంత ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గ్వాలియర్ జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ 400 ఏళ్ల నాటి చారిత్రాత్మక శీతలా మాత ఆలయం వద్ద భక్తులపైకి ఒక వరి లోడు లారీ అదుపుతప్పి దూసుకెళ్లిన ఘటనలో 11 మంది భక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 39 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. పండుగ వేళ అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చిన భక్తులు లారీ చక్రాల కింద నలిగిపోవడంతో ఆ ప్రాంతమంతా రక్తసిక్తంగా మారింది. ఈ దుర్ఘటనతో స్థానికంగా తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
పోలీసులు,ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం.. నవరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని శీతలా మాత దర్శనార్థం రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చారు. భక్తుల భద్రత దృష్ట్యా ఆలయ పరిసరాల్లోకి భారీ వాహనాల రాకపోకలను ప్రభుత్వం నిషేధించింది. కాగా, రాత్రి సరిగ్గా 1:30 గంటల సమయంలో చిన్నోర్ వైపు నుంచి వరి ధాన్యంతో ఓవర్లోడ్గా వస్తున్న ఒక లారీ.. భారీ వాహనాలకు అనుమతి లేని పరిమితి ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించింది. అక్కడ ఉన్న పోలీస్ చెక్పోస్టు వద్ద సిబ్బంది ఆ లారీని నిలిపివేసేందుకు ప్రయత్నించారు.
అయితే, ఆ సమయంలో లారీ అకస్మాత్తుగా నియంత్రణ కోల్పోయింది. రోడ్డుపై ఉన్న పోలీస్ బారికేడ్లను, స్టాపర్లను ఛేదించుకుంటూ వేగంగా దూసుకొచ్చింది. కనురెప్పపాటులో అదుపుతప్పిన ఆ భారీ వాహనం ఆలయం వెలుపల ఉన్న గోడను, ప్రధాన గేటును బలంగా ఢీకొట్టింది. అంతటితో ఆగకుండా, అప్పటికే అమ్మవారి దర్శనం కోసం క్యూలైన్లలో బారులు తీరి ఉన్న భక్తులపైకి, రోడ్డు పక్కన ఉన్న ప్రసాదం దుకాణాలపైకి దూసుకెళ్లింది. ప్రమాద తీవ్రతకు ఆలయ ప్రహరీ గోడ కూలిపోవడంతో, శిథిలాల కింద పలువురు భక్తులు చిక్కుకుపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఇద్దరు పోలీసులు కూడా గాయపడినట్లు సమాచారం.
ఆరుగురి పరిస్థితి విషమం
ఈ ఘోర ప్రమాదంపై గ్వాలియర్ సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఎస్ఎస్పీ) ధర్మవీర్ సింగ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ‘ఇది దురదృష్టకరమైన ఘటన. చిన్నోర్ వైపు నుంచి వచ్చిన వరి లోడు లారీ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇప్పటివరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం 11 మంది మరణించారు. మొత్తం 39 మందిని అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించాము. వీరిలో ఆరుగురి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉంది. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం’ అని ఆయన వివరించారు.
ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తు కలెక్టర్ ఆదేశాలు
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే గ్వాలియర్ జిల్లా కలెక్టర్ రుచికా చౌహాన్ ఉన్నతాధికారులతో కలిసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. అనంతరం ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. నవరాత్రుల వేళ ఆ రోడ్డుపై పోలీస్ చెక్పోస్ట్, స్టాపర్లు ఉన్నప్పటికీ.. భారీ వాహనం లోపలికి ఎలా ప్రవేశించిందనే కోణంలో సమగ్ర దర్యాప్తునకు ఆదేశించామని తెలిపారు. అలాగే ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా అదేశాలు జారీ చేసినట్లు కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు.
ప్రమాద స్థలంలో ఉన్న ఓ ప్రత్యక్ష సాక్షి (గాయపడిన భక్తుడి సోదరుడు) ఆ రాత్రి జరిగిన భయానక దృశ్యాలను గుర్తుచేసుకుంటూ కన్నీరుమున్నీరయ్యాడు. తెల్లవారుజామున 1 గంట సమయం కావచ్చు. లారీ నిండుగా వరి బస్తాలతో ఓవర్లోడ్గా ఉంది. అకస్మాత్తుగా వేగంగా దూసుకొస్తూ రోడ్డు పక్కన ఉన్న దుకాణాలను, భక్తులను తొక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. నా కళ్ల ముందే కొందరు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. నా సోదరుడికి కూడా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అక్కడ అంతా గందరగోళం, ఆర్తనాదాలతో భయానక వాతావరణం నెలకొంది’అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.