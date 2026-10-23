ఆసియా, కామన్వెల్త్ క్రీడల విజేతలకు కిట్-కిస్ ఘన సత్కారం

చదువు, ఆటలు కలిసి సాగవన్న పాతకాలపు నమ్మకాన్ని పటాపంచలు చేస్తూ కిట్, కిస్ విద్యాసంస్థలు క్రీడా ప్రతిభకు అండగా నిలుస్తామని మరోసారి చాటిచెప్పాయి. హాంగ్జౌలో జరిగిన 19వ ఆసియా క్రీడలు, బర్మింగ్హామ్లో జరిగిన 22వ కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన తమ విద్యార్థి క్రీడాకారులను ఘనంగా సత్కరించాయి. కిట్ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో అంతర్జాతీయ వేదికపై అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన క్రీడాకారులకు మొత్తం రూ.2.5 కోట్ల నగదు పురస్కారాలు అందజేశారు.
కిట్-కిస్ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ, ప్రోత్సాహం పొందిన క్రీడాకారులు అథ్లెటిక్స్, హాకీ, రగ్బీ, రోయింగ్ విభాగాల్లో కీలక పతకాలు సాధించి దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచారు. వీరి ప్రదర్శనతో జాతీయ క్రీడా పటంలో ఒడిశా ప్రాధాన్యం గణనీయంగా పెరిగి, పంజాబ్, హరియాణా, మహారాష్ట్ర వంటి క్రీడా దిగ్గజ రాష్ట్రాల సరసన నిలిచింది. భారత అంతర్జాతీయ క్రీడా విజయాల్లో సంస్థ పాత్ర నానాటికీ పెరుగుతోందనడానికి ఈ విజయాలే నిదర్శనం.
ఈ సత్కారం కేవలం పతకాలు, పోడియం స్థానాలకే పరిమితం కాలేదు. తీవ్రమైన సామాజిక, ఆర్థిక అవరోధాలను అధిగమించి అత్యున్నత స్థాయిలో పోటీపడిన యువ క్రీడాకారుల పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, కృషికి ఇది పట్టం కట్టింది. వీరిలో చాలామంది గిరిజన, గ్రామీణ, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల నుంచి వచ్చినవారే. నాణ్యమైన విద్య, వృత్తిపరమైన శిక్షణ, ఆధునిక క్రీడా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటే జీవితాలు ఎలా మారతాయో, ఛాంపియన్లు ఎలా తయారవుతారో వీరు నిరూపించారు.
ఈ సందర్భంగా కిట్, కిస్ వ్యవస్థాపకులు ప్రొఫెసర్ (డాక్టర్) అచ్యుత సామంత మాట్లాడుతూ, ఆత్మవిశ్వాసం, సామర్థ్యం, సామాజిక బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తులను తీర్చిదిద్దడంలో విద్య, క్రీడలు పరస్పరం పూరకంగా ఉండాలన్న తన దృఢ విశ్వాసాన్ని పునరుద్ఘాటించారు. విద్యార్థులు చదువు, ఆటల్లో ఏదో ఒకదాన్నే ఎంచుకోవాలన్న సంప్రదాయ భావనను తిరస్కరిస్తూ, విద్యావకాశాలతో పాటు క్రమబద్ధమైన క్రీడా శిక్షణ, పోటీ అనుభవం అందించే సమగ్ర విధానాన్ని ఆయన మొదటి నుంచీ ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
పురస్కారాల విధానం ప్రకారం ఆసియా క్రీడల్లో స్వర్ణ పతక విజేతలకు రూ.7 లక్షలు, రజత విజేతలకు రూ.5 లక్షలు, కాంస్య విజేతలకు రూ.3 లక్షలు అందజేశారు. కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో స్వర్ణానికి రూ.5 లక్షలు, రజతానికి రూ.3 లక్షలు, కాంస్యానికి రూ.2 లక్షలు ఇచ్చారు. క్రీడల్లో పాల్గొని పతకాలు సాధించని క్రీడాకారులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.1 లక్ష చొప్పున అందజేశారు. దేశ అంతర్జాతీయ ప్రాతినిధ్యానికి, భవిష్యత్ అవకాశాలకు దోహదపడేవారితో సహా మొత్తం క్రీడా బృందం కృషిని ఈ పురస్కారాలు గుర్తిస్తున్నాయి.
2028 లాస్ ఏంజెలెస్ ఒలింపిక్స్లో స్వర్ణ పతకం సాధించే ప్రతి క్రీడాకారుడికి రూ.1 కోటి ప్రోత్సాహకం అందజేస్తామని ప్రొఫెసర్ సామంత ప్రకటించారు. అంతర్జాతీయ క్రీడల్లో అత్యున్నత గౌరవాన్ని ఆశించే క్రీడాకారులకు అండగా నిలవాలన్న కిట్-కిస్ ఆకాంక్షకు ఈ ప్రకటన అద్దం పడుతోంది. రాబోయే జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీలకు సిద్ధమవుతున్న క్రీడాకారులకు సంస్థ నుంచి నిరంతర సహకారం ఉంటుందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.
క్రీడా ప్రతిభ ఆర్థిక నేపథ్యం, భౌగోళిక ప్రాంతం, సామాజిక పరిస్థితులపై ఆధారపడదన్న సంస్థాగత సిద్ధాంతానికి కిట్-కిస్ క్రీడాకారుల విజయాలు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. శిక్షణ, పౌష్టికాహారం, వసతి, విద్య, తగిన మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటే అణగారిన వర్గాల యువత సైతం ప్రపంచ అత్యుత్తమ క్రీడాకారులతో పోటీపడగలరు. క్రీడలకు కిట్ ఇస్తున్న ప్రాధాన్యం, కిస్ సమ్మిళిత విద్యా విధానం కలిసి ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు ఆటలోనూ, జీవితంలోనూ రాణించే అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి.
ఒలింపిక్స్, ఇతర ప్రపంచ క్రీడా వేదికలపై భారత్ మరిన్ని విజయాలు ఆశిస్తున్న తరుణంలో, దేశ క్రీడా వ్యవస్థకు విద్యాసంస్థలు ఎలా దోహదపడగలవో కిట్-కిస్ నమూనా చక్కని ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. విజేతలకు బహుమతులు ఇవ్వడానికే పరిమితం కాకుండా, ప్రతిభను గుర్తించి, సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించి, చదువుకు భంగం కలగకుండా దీర్ఘకాలిక క్రీడా జీవితాన్ని కొనసాగించేలా ఒక సమగ్ర సహాయ వ్యవస్థను నిర్మించడం ఈ విధానం ప్రత్యేకత.
చదువుకుంటే అందలం, ఆటలాడితే అధోగతి అన్న పాత నానుడికి కాలం చెల్లిందని ఈ కార్యక్రమం స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చింది. విద్య, క్రీడలపై నిరంతర పెట్టుబడి ద్వారా ఈ రెండూ కలిసి ఛాంపియన్లనే కాదు, ఆత్మవిశ్వాసం, సాధికారత కలిగిన పౌరులనూ తయారుచేయగలవని కిట్, కిస్ నిరూపిస్తున్నాయి. తరగతి గదుల నుంచి అంతర్జాతీయ వేదికల వరకు... అవకాశాలను విజయాలుగా, ఆకాంక్షలను అత్యున్నత ప్రతిభగా మలచుకోవడంలో యువ భారతానికి కిట్-కిస్ బాసటగా నిలుస్తోంది.