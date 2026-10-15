 నేరుగా ఓటీటీకి క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే? | Manoj Bajpayee Gajab Raat Movie Official Trailer | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Gajab Raat Official Trailer: ఓటీటీకి క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌.. ట్రైలర్ రిలీజ్

Oct 15 2026 1:25 PM | Updated on Oct 15 2026 1:37 PM

Manoj Bajpayee Gajab Raat Movie Official Trailer

బాలీవుడ్ నటుడు మనోజ్‌ బాజ్‌పేయీ నటించిన లేటేస్ట్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గజబ్ రాత్. ఈ మూవీకి నీరజ్‌ పాండే, రితేశ్‌ షా సంయుక్త దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా  అక్టోబర్‌ 23న నేరుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ వేదికగా స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ట్రైలర్‌ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ మూవీలో పోలీస్‌ అధికారిగా మనోజ్‌ భాజ్‌పేయి అభిమానులను మెప్పించనున్నారు.

ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఈ మూవీ క్రైమ్ అండ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌గానే తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ట్రైలర్‌లో సీన్స్‌ ఈ మూవీపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. కాగా.. మొదట ఈ సినిమాకు ఘూసఖోర్‌ పండత్‌ అనే పేరును ఖరారు చేశారు. ఆ టైటిల్‌తోనే కొన్ని ప్రచార చిత్రాలనూ విడుదల చేశారు. ఆ తర్వాత సినిమా పేరు, మనోజ్‌ పాత్రపై తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది. మూవీ టైటిల్, స్టోరీ లైన్‌ తమ వర్గాన్ని కించపరిచేలా ఉందని దర్శకులపై బ్రాహ్మణసంఘం ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ సినిమా విడుదలను నిలిపివేయాలని కోరుతూ ఆ సంఘం కోర్టును ఆశ్రయించింది. దీంతో మేకర్స్ సినిమా పేరును వెంటనే మార్చేశారు. గజబ్‌ రాత్‌గా ఈ మూవీ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ చిత్రంలో నుష్రత్ భరుచ్చా, సాకిబ్ సలీమ్, దివ్యా దత్తా, కికు శారదా, శ్రద్ధా దాస్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి కటాక్షం (ఫొటోలు)
photo 2

సందీప్ కిషన్ కొత్త సినిమా 'కరికాల' సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

ఇటలీ ట్రిప్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం సతీమణి రహస్య గోరఖ్.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘క్రేజీ కళ్యాణం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Karumuri Venkat Reddy Fire On Chandrababu Over Droupadi Murmu Vijayawada 1
Video_icon

భారత రాష్ట్రపతి గారిని ఘోరంగా అవమానించిన చంద్రబాబు
Gambhir Serious After India’s Poor Bowling 2
Video_icon

గంభీర్ సీరియస్.. విండీస్ కెప్టెన్ విధ్వంసం షాకైన టీం ఇండియా
Jailer 2 Review Telugu 3
Video_icon

Jailer2 Review హిట్టా..? ఫ‌ట్టా..?
Allu Arjun to Join Lokesh Cinematic Universe 4
Video_icon

అల్లు అర్జున్ ఎంట్రీ లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌లోకి!
Chain Snatching for Gold Necklace Ends in Unexpected Twist! Viral Video 5
Video_icon

బంగారు గొలుసు కోసం స్నాచింగ్.. దొంగకు ఊహించని ట్విస్ట్..!
Advertisement
 