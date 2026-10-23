క్షిపణులు, డ్రోన్లతో సాగుతున్న పోరులో ఇప్పుడు చమురే అత్యంత కీలకమైన అస్త్రంగా మారుతోంది. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు గుండెకాయలాంటి హార్మూజ్ జలసంధి కేంద్రంగా ఇరాన్ వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతోందన్న ఆరోపణలు అంతర్జాతీయంగా కలకలం రేపుతున్నాయి. అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ చమురు ధరలు పెరిగితే ఆ సెగ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వానికీ తగలడం ఖాయం. ఇదే అవకాశాన్ని ఇరాన్ తనకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటోందన్న విశ్లేషణలు ఇప్పుడు వాషింగ్టన్లో ఆందోళన పెంచుతున్నాయి.
ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో హార్మూజ్ జలసంధిది అత్యంత కీలకమైన స్థానం. ఇక్కడ నౌకల రాకపోకలకు ఆటంకాలు ఏర్పడితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు ఎగబాకే ప్రమాదం ఉంది. ఈ పరిస్థితిని తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటూ అమెరికాపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు ఇరాన్ ప్రయత్నిస్తోందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. నౌకలపై దాడులు, రవాణాకు ముప్పు కలిగించే చర్యలతో సరఫరా వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తే దాని ప్రభావం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటు అమెరికా రాజకీయాలపైనా పడే అవకాశం ఉంది.
ట్రంప్పై ఒత్తిడి..
ముఖ్యంగా నవంబర్ 3న జరగనున్న అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో చమురు ధరల అంశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇంధన ధరలు పెరిగితే సామాన్యుల ఖర్చులు భారమవుతాయి. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తి వ్యక్తమయ్యే అవకాశముంది. ఈ పరిణామాలన్నీ ఎన్నికల వేళ ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి సవాలుగా మారవచ్చు.
అమెరికా ఎదురుదాడికి దిగితే..
ఇరాన్ చర్యలకు అడ్డుకట్ట వేయడం, హార్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల రవాణాను సురక్షితంగా కొనసాగించడం అమెరికాకు కీలకంగా మారాయి. ఇందుకోసం సైనిక ఒత్తిడిని పెంచడం, ఆంక్షలను కఠినతరం చేయడం వంటి చర్యలకు వాషింగ్టన్ ప్లాన్ చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే, అమెరికా దూకుడు పెరిగితే ఇరాన్ కూడా ప్రతిచర్యలకు దిగే ప్రమాదం ఉంది. అదే జరిగితే పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత విస్తరించడంతో పాటు ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పెరిగే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు, చమురు సరఫరాను స్థిరీకరించడం, ధరల పెరుగుదలను అడ్డుకోవడం ద్వారా ఇరాన్ వ్యూహానికి చెక్ పెట్టాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం భావించవచ్చు. కానీ సైనిక చర్యలు, ఆర్థిక ఆంక్షలు, దౌత్య ప్రయత్నాల మధ్య సరైన సమతుల్యత సాధించడం అంత సులభం కాదు. ఇరాన్పై ఒత్తిడి పెంచే క్రమంలో చమురు ధరలు మరింత పెరిగితే అమెరికాకే ఎదురుదెబ్బ తగిలే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. ఇరాన్ అణ్వాయుధ సామర్థ్యాన్ని అడ్డుకోవాలన్న అమెరికా వైఖరి కూడా ఈ సంక్షోభంలో కీలకంగా ఉంది. అణ్వాయుధాలను ఇరాన్ సంపాదించకూడదని వాషింగ్టన్ స్పష్టం చేస్తోంది. ఇదే సమయంలో ఇరాన్లో నిరసనకారులపై అణచివేతకు సంబంధించి 75 వేల మంది మరణించారన్న ఆరోపణలు కూడా చర్చకు వస్తున్నాయి. నిరసనకారులపై చర్యలు, మానవ హక్కుల పరిస్థితి ఇరాన్పై అంతర్జాతీయ విమర్శలకు మరో కారణంగా నిలుస్తున్నాయి.
ట్రంప్కు రాజకీయ పరీక్ష!
హార్మూజ్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగి చమురు ధరలు పెరిగితే దాని ప్రభావం అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై పడవచ్చు. ఎన్నికల వేళ ఇంధన ధరల పెరుగుదల ప్రజల్లో అసంతృప్తిని పెంచితే ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి రాజకీయంగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, చమురు సరఫరాను స్థిరీకరించి ఇరాన్ చర్యలను అదుపులోకి తీసుకురాగలిగితే వాషింగ్టన్కు ఊరట లభించవచ్చు. మొత్తంగా, హార్మూజ్ జలసంధి ఇప్పుడు కేవలం చమురు రవాణా మార్గం మాత్రమే కాదు.. అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో వ్యూహాత్మక పోరుకు వేదికగా మారింది. చమురు సెగ ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి ఎన్నికల వేళ కొత్త చిక్కులు తెచ్చిపెడుతుందా, లేక అమెరికా వ్యూహం ఇరాన్ ఆటకు అడ్డుకట్ట వేస్తుందా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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