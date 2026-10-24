 పులివేషం ఎక్కడ పుట్టిందో తెలుసా? | Dasara Tiger Dance Pili Vesha Origin | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పులివేషం ఎక్కడ పుట్టిందో తెలుసా?

Oct 24 2026 9:44 AM | Updated on Oct 24 2026 9:58 AM

Dasara Tiger Dance Pili Vesha Origin

కిడ్స్‌ స్పెషల్‌

తెలుసుకుందాం?

దసరాకు మన ఊళ్లో పులి వేషాలు వేస్తారు కదా? ఆ పులి ఆట పుట్టింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాదు. కర్ణాటక తీరప్రాంతంలో. దాని అసలు పేరు ‘పిలి వేషం’ లేదా ‘హులివేషం’. ఇది కర్ణాటకలోని దక్షిణ కన్నడ, ఉడిపి జిల్లా, అంటే పూర్వపు తుళునాడు ప్రాంతంలో పుట్టింది. చరిత్రకారుల ప్రకారం అనేక శతాబ్దాల క్రితం నుంచి ఈ ప్రాంతంలో పులివేషం ఉంది.

మొదట్లో ఇది దసరాకు కట్టే వేషం కాదు. కృష్ణ జన్మాష్టమి, వినాయకచవితి పండగలప్పుడు మంగళూరు, ఉడిపి, మూడబిదిరి, కుందాపూర్‌ ఊళ్లలో వేసేవారు. తర్వాత దసరా సమయంలో దుర్గాదేవికి మొక్కుగా వేయడం మొదలైంది. ఎందుకంటే దుర్గాదేవి వాహనం పులి. పులివేషం వేసి ఆడడం అంటే అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టడం లాంటిది.

ఇప్పుడు దసరా నవరాత్రుల్లో చిన్నపిల్లలు, యువకులు పసుపు, నూనె, రంగులతో పులిలా మారి, తప్పెట దరువుకు ఆడుతూ ఊరంతా తిరుగుతారు. ఇది కేవలం ఆట కాదు, భక్తి, ప్రకృతి పట్ల గౌరవం.

ఇదీ చదవండి: భూమికి బదులు మరో భూమి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆస్ట్రేలియాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కాయదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇడుపు కాయితం' గడప సాంగ్.. మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?(ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి బంధానికి నాలుగేళ్లు.. పూర్ణ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

'మా అన్నయ్య బంగారం'.. ప్రభాస్ బర్త్ డే క్యూట్ ఫొటోస్
photo 5

'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Rowdies Attack On Old Man In YSR Dist 1
Video_icon

వృద్ధుడిని కూడా వదలరా? సొంత పార్టీ నేతలపై టీడీపీ గూండాల దాడులు
Cyclone Arnab Effect Heavy Rain Alert In AP 2
Video_icon

26నుంచి భారీ వర్షాలు
YS Jagan Comments On TDP Goons Attack Over YSRCP Candidates 3
Video_icon

మహిళల జుట్టు పట్టుకోవడం, చీరలు లాగడం ఏ రకమైన పాలనకు నిదర్శనం?
Analyst Indraneel Shocking Comments On Reason Behind TDP Leaders Attack 4
Video_icon

దాడుల వెనుక టార్గెట్.. రెడ్డి వర్గం..! ఇంద్రనీల్ సంచలన నిజాలు
Cyclone Arnab Effect On Andhra Pradesh 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న అర్ణబ్ తుపాను
Advertisement
 