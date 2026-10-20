 ఎన్‌పీఎస్‌ చందాదారుల కోసం ప్రత్యేక డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌  | NPS Central launched by PFRDA | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎన్‌పీఎస్‌ చందాదారుల కోసం ప్రత్యేక డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ 

Oct 20 2026 5:03 AM | Updated on Oct 20 2026 5:03 AM

NPS Central launched by PFRDA

అందుబాటులోకి ఎన్‌పీఎస్‌ సెంట్రల్‌  

న్యూఢిల్లీ: నేషనల్‌ పెన్షన్‌ సిస్టమ్‌ (ఎన్‌పీఎస్‌) చందాదారుల కోసం పెన్షన్‌ ఫండ్‌ నియంత్రణ సంస్థ (పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ) ఏకీకృత డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను అందుబాటులోకి తెచి్చంది. ఎన్‌పీఎస్‌ సెంట్రల్‌ పేరుతో తాజాగా ప్రారంభించిన ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ద్వారా చందాదారుల నమోదు, పెట్టుబడులతో పాటు తమ పెన్షన్‌ ఖాతాలను నిర్వహించుకోవడం వంటి పనులన్నీ ఒకే చోట చక్కబెట్టుకోవచ్చు. అదేవిధంగా డిజిటల్‌ పెన్షన్‌ ఎకోసిస్టమ్‌లో భాగంగా హెల్త్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ సంబంధిత సరీ్వసులను అందించే ఎన్‌పీఎస్‌ స్వస్థ్య రిజి్రస్టేషన్‌ సదుపాయాన్ని కూడా ఎన్‌పీఎస్‌ సెంట్రల్‌ అందిస్తుంది.  
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, సాయిపల్లవి 'రామాయణ' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 2

నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

జైలర్‌ 2 హిట్‌.. మిర్నా ఫొటోలు వైరల్‌!
photo 4

జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)
photo 5

నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)

Video

View all
Chevireddy Bhaskar Reddy Mass Warning To Police Officials 1
Video_icon

రాబోయే రోజుల్లో పోలీసులు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు..
RK Roja NEXT LEVEL Warning to TDP Leaders Over Local Body Elections 2
Video_icon

నామినేషన్లు అడ్డుకున్న ఒక్కొక్కడికి చెప్తున్నా.. రోజా ఊర మాస్ వార్నింగ్
MLC Chandrasekhar Reddy Strong Counter to Nellore Officials 3
Video_icon

Nellore: అధికారుల ఓవరాక్షన్.. ఇచ్చిపడేసిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి
RK Roja Strong Warning to Police Overaction 4
Video_icon

అడ్డుకోవాలని చూసారు పోలీసులకు ఇచ్చిపడేసిన రోజా
TDP Goons Attacks On YSRPC Office Reshma's Nomination 5
Video_icon

YSRCP మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి రేష్మ నామినేషన్ తిరస్కరణ...
Advertisement
 