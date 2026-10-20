అందుబాటులోకి ఎన్పీఎస్ సెంట్రల్
న్యూఢిల్లీ: నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (ఎన్పీఎస్) చందాదారుల కోసం పెన్షన్ ఫండ్ నియంత్రణ సంస్థ (పీఎఫ్ఆర్డీఏ) ఏకీకృత డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ను అందుబాటులోకి తెచి్చంది. ఎన్పీఎస్ సెంట్రల్ పేరుతో తాజాగా ప్రారంభించిన ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా చందాదారుల నమోదు, పెట్టుబడులతో పాటు తమ పెన్షన్ ఖాతాలను నిర్వహించుకోవడం వంటి పనులన్నీ ఒకే చోట చక్కబెట్టుకోవచ్చు. అదేవిధంగా డిజిటల్ పెన్షన్ ఎకోసిస్టమ్లో భాగంగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సంబంధిత సరీ్వసులను అందించే ఎన్పీఎస్ స్వస్థ్య రిజి్రస్టేషన్ సదుపాయాన్ని కూడా ఎన్పీఎస్ సెంట్రల్ అందిస్తుంది.