‘ముసలోళ్లం.. చూసి నేర్చుకోండి..లేదంటే’! ఇన్ఫీ నారాయణమూర్తి దంపతుల వ్యాఖ్యలు

బెంగళూరు: కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ సందర్భంగా ఇన్ఫోసిస్‌ కో-ఫౌండర్‌ నారాయణ మూర్తి, ఆయన సతీమణి, రచయిత్రి సుధామూర్తి విశేషంగా నిలిచారు. ఎందుకుంటే పోలింగ్‌ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే పోలింగ్ బూత్‌కొచ్చి క్యూలైన్ లో నిలబడి ఓటు వేశారు. ఈ సందర్భంగా నారాయణమూర్తి దంపతులు ఓటు హక్కు వినియోగంపై యువతకు సందేశమిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యాలు చేశారు.

బెంగళూరులోని జయనగర్‌లోని పోలింగ్ బూత్‌లో ఓటు వేసిన నారాయణ మూర్తి దంపతులు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోకపోతే, ఆతరువాత పాలకులను ప్రశ్నించే హక్కునుకోల్పోతామని సుధామూర్తి వ్యాఖ్యానించారు. తాము పెద్దవాళ్ల మైనప్పటికీ ఉదయమే ఓటు హక్కును వినియోగించు కున్నామనీ, తమ నుంచి యువత నేర్చుకోవాలని పిలుపు నిచ్చారు. పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత అయిన ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ దయచేసి మమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోండి. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు పవిత్రమైన భాగం" అన్నారు.

Sudha Murty gives a message to young voters after casting her vote; says, "Please look at us. We are oldies but we get up at 6 o'clock, come here and vote. Please learn from us. Voting is a sacred part of democracy..."