దేశీయ చక్కెర సరఫరాపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడిని దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చెరకు ఇథనాల్గా మళ్లించే పరిమాణాన్ని పూర్తిగా తగ్గించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అక్టోబర్ 16న ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు జారీ చేసిన తాజా టెండర్లో చెరకు రసం, చక్కెర, చక్కెర సిరప్, బీ-హెవీ మొలాసిస్ నుంచి ఉత్పత్తి చేసే ఇథనాల్కు బిడ్లు ఆహ్వానించలేదు.
నవంబర్ 2026 నుంచి అక్టోబర్ 2027 వరకు సరఫరా కోసం సుమారు 1,100 కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్ను చమురు సంస్థలు కోరుతున్నాయి. అయితే చక్కెర ఆధారిత ముడిపదార్థాలకు బదులుగా మొక్కజొన్న, దెబ్బతిన్న ఆహార ధాన్యాలు, ఎఫ్సీఐ మిగులు బియ్యం, సీ-హెవీ మొలాసిస్ వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పించారు.
ప్రతికూల వాతావరణం
ఈ నిర్ణయం వెనుక దేశీయ చక్కెర లభ్యతపై ఆందోళన ప్రధాన కారణం. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక వంటి కీలక చెరకు ఉత్పత్తి రాష్ట్రాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు దిగుబడిపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇప్పటికే చక్కెర ధరలు గణనీయంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో రాబోయే సీజన్లో సరఫరా సమతుల్యతను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం చక్కెరను ఇంధన రంగానికి మళ్లించకుండా దేశీయ వినియోగానికి అందుబాటులో ఉంచుతోంది.
అయితే ప్రభుత్వం గతంలో స్పష్టం చేసిన ప్రకారం, చక్కెర ధరల పెరుగుదలకు ఇథనాల్ మళ్లింపే ఏకైక కారణం కాదు. 2025–26లో ఇథనాల్ కోసం మళ్లించిన చక్కెర వాటా సుమారు 9 శాతానికి తగ్గగా, దేశంలో ఇథనాల్ దాదాపు మూడు వంతులు ధాన్యాల నుంచే సమకూరుతుంది. అందువల్ల తాజా నిర్ణయం ఆహార భద్రత–ఇంధన భద్రత మధ్య సమతుల్యతలో కీలక మలుపుగా భావించవచ్చు. ఇథనాల్ మిశ్రమ లక్ష్యాలను కొనసాగిస్తూనే, తక్షణం దేశీయ చక్కెర లభ్యతకు కేంద్రం ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు స్పష్టమవుతోంది.
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