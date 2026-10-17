 ఈసీకి వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల ఫిర్యాదు | YSRCP leaders complain to EC | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈసీకి వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల ఫిర్యాదు

Oct 17 2026 4:31 PM | Updated on Oct 17 2026 4:53 PM

YSRCP leaders complain to EC

ఈసీకి వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. రాష్ట్రంలో టీడీపీ గూండాలు చేస్తున్న దాడులపై ఈసీకి వివరించారు. వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు అడ్డుకుంటున్నారని ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేలా చూడాలని వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు చెప్పారు.

కాగా, మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో పోలీసులు ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్న తీరు విస్మయం కలిగిస్తోంది. ఓటమి భయంతోనే టీడీపీ కూటమి నేతలు అలజడి సృష్టిస్తున్నారని, టీడీపీ నేతల అరాచకాలకు పోలీసు అధికారులు సహకరించడం దుర్మార్గం అని వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు మండిపడుతున్నారు. 

ఇదీ చదవండి: టీడీపీ గూండాల చేతుల్లో వేటకొడవళ్లు, పెట్రోల్‌: అవినాశ్‌ రెడ్డి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)
photo 3

‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల : హనుమంత వాహనంపై కోదండ రామునిగా శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. కీర్తి ఫొటోలు వైరల్‌

Video

View all
TDP Leader Attack On YSRCP Candidate Family 1
Video_icon

నామినేషన్ వేయనియ్యకుండా.. టీడీపీ నేతల అరాచకం.. చోద్యం చూస్తున్న పోలీసులు..
MP YS Avinash Reddy Strong Warning To Police Over Firing On YSRCP Leaders 2
Video_icon

AK-47తో YSRCP నేతలపై కాల్పులు... YS అవినాష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..!
USA Hit By 3 Massive Storms At Once 3
Video_icon

అమెరికాలో మహా ప్రళయం.. ఒకేసారి 3 రాకాసి తుఫానులు!
Director Nelson Dilipkumar Plans A Multistarrer With Allu Arjun And Jr NTR 4
Video_icon

బన్నీ - జూ ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్.. నెల్సన్ మాస్టర్ ప్లాన్...
TDP Goons Attack On YSRCP Leaders House 5
Video_icon

కడపలో ఉద్రిక్తత.. కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులపై కత్తి పోట్లు.. బండి దీప్తి ఇంటిపై దాడి!
Advertisement
 