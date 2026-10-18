 ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా ఎస్‌ఈసీ స్పందించడం లేదు | The SEC is not responding despite repeated complaints | Sakshi
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ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా ఎస్‌ఈసీ స్పందించడం లేదు

Oct 18 2026 4:17 AM | Updated on Oct 18 2026 4:17 AM

The SEC is not responding despite repeated complaints

నామినేషన్లు వేసే వారినే అడ్డుకుంటుంటే ఎస్‌ఈసీ ఏం చేస్తోంది? 

తొలిరోజు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులపై చర్యలు చేపట్టలేదు 

అందుకే మొదట రోజుకన్నా రెండో రోజు టీడీపీ దాడులు పెరిగాయి.. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌కు మరోసారి వినతిపత్రమిచ్చిన వైఎస్సార్‌సీపీ 

నామినేషన్లు వేయడానికి వచ్చిన వారే దాడులు చేసినట్టు ఐజీ ప్రవీణ్‌ అంటున్నారు 

ఆయన పరిధిలోనే దాడులన్నీ జరుగుతున్నాయి 

ఎన్నికల విధుల నుంచి ఆయన్ని తప్పించాలని వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల డిమాండ్‌

సాక్షి, అమరావతి: నామినేషన్లు వేసేందుకు వెళ్లుతు­న్న తమ పార్టీ అభ్యర్థులపై అధికారపక్షం గూండా­­లు దాడులకు పాల్పడుతూ అడ్డుకుంటున్న తీరు­పై రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ (ఎస్‌ఈసీ)కి ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదులు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయిందని వైఎస్సార్‌సీపీ మండిపడింది. తొలిరోజు ఘటనపై ఫిర్యాదు చేశామని, ఎస్‌ఈసీ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో అధికార పార్టీ మూకలు రెండో రోజూ విధ్వంసాలకు పాల్పడ్డారని తూర్పారపట్టింది. వీటిని వివరి­స్తూ ఎస్‌ఈసీకి శనివారం మరో­మారు వినతిపత్రమిచ్చింది. వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మె­ల్సీ­లు లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, రు­హుల్లా, మాజీ ఎమ్మెల్యే టీజేఆర్‌ సుధాకర్‌ బా­బు, పార్టీ లీగల్‌ సెల్‌ అధ్యక్షుడు మలసాని మనోహ­ర్‌ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పార్టీ నేతల బృందం శనివారం మరోసారి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ అనిల్‌చంద్ర పునేఠను కలిసి వినతిపత్రాలిచ్చారు. 

అనంతరం అప్పిరెడ్డి, సుధాకర్‌బాబు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. తిరుపతిలో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థి నామినేషన్‌ ప్రతిపాదనల్ని తీసుకెళ్తున్న ఎంపీ గురుమూర్తిని పోలీసులు అడ్డుకోవడం, పేపర్లు చూపించమని అ­డ­గటం, అక్కడే ఉన్న టీడీపీ గూండాలు వీళ్ల చేతు­ల్లో నామినేషన్లు లాక్కెళ్లడం చూస్తుంటే అసలు రా­ష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా అన్న అనుమానం కలుగుతోందన్నారు. నామినేషన్ల గడువు మరో రో­జు పొడిగించాలని కోరారు.  నామినేషన్లు వేయడానికి వచ్చిన వారే దాడులు చేసినట్టు డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్‌ ఓ పార్టీకి కొమ్ముకాసేలా ఎలా మాట్లాడతా­రని ప్రశ్నించారు. జరిగిన çఘటనలకు బాధ్యత ఆయనదేనని, తక్షణమే ఆయన్ని ఎన్నికల విధుల నుంచి తప్పించాలని డిమాండ్‌ చేశారు.
 

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