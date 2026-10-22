మాజీ డిప్యూటీ సీఎంపై హత్యాయత్నం..

చిత్తూరులో మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి నారాయణస్వామి కారును చుట్టుముట్టి దాడికి పాల్పడుతున్న టీడీపీ గూండాలు
సాక్షి, చిత్తూరు: వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి నారాయణస్వామిపై టీడీపీ గూండాలు హత్యాయత్నానికి తెగబడ్డారు. గంగాధరనెల్లూరు నియోజకవర్గంలోని ఎస్ఆర్ పురం, కార్వేటినగరం, వెదురుకుప్పం మండలాల వైఎస్సార్సీపీ జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థులతో నామినేషన్లు వేయడానికి బుధవారం చిత్తూరు జెడ్పీ కార్యాలయానికి నారాయణస్వామి బయల్దేరారు.
దారిలో మాటువేసిన గంగాధరనెల్లూరు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే థామస్, ఆ పార్టీ నేత చిట్టిబాబు నాయుడు, వందలాది మంది టీడీపీ గూండాలు ఇనుప రాడ్లు, రాళ్లతో నారాయణస్వామిని చంపడానికి ప్రయత్నించారు. కారు తలుపు మూసేయడంతో ఆయన తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు.
కారులో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థులను టీడీపీ గూండాలు చావబాదారు. ఓ దశలో పచ్చమూకలను నారాయణస్వామి అభ్యర్థిస్తూ చేతులెత్తి దండం పెడుతున్నా కనికరించలేదు. డ్రైవర్ చాకచక్యంతో కారు ముందుకు పోనివ్వడంతో తప్పించుకున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా పోలీసులు ప్రేక్షకపాత్రకు పరిమితమయ్యారు.
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