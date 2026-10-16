ఏపీలో స్థానికల ఎన్నికల వేళ కూటమి ప్రభుత్వానికి భారీ షాక్లు తగులుతున్నాయి. టీడీపీతో పాటు జనసేన, బీజేపీ నుంచి వైఎస్సార్సీపీలోకి భారీగా చేరికలు జరుగుతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం పథకాల అమలులో విఫలమైందని ప్రజలను మోసం చేసిందని ఆగ్రహ ఆవేశాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో కూటమి పార్టీల నేతలు.. వైఎస్సార్సీపీలోకి క్యూకడుతున్నారు. ప్రధానంగా స్థానిక ఎన్నికల వేళ వైఎస్సార్సీపీకి పెద్ద ఎత్తున మద్దతు తెలుపుతూ పార్టీ కండువా కప్పుకుంటున్నారు.
శ్రీకాకుళంలో భారీ చేరికలు
శ్రీకాకుళం రూరల్ మండలం నైర పంచాయతీ గ్రామంలో భారీగా చేరికలు
వెంకటాపురం గ్రామానికి చెందిన 40 కుటుంబాలు వైఎస్సార్సీపీలోకి
చంద్రబాబు హామీలన్నీ మోసమే.. మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాద్ రావు
80 ఏళ్ల శ్రీకాకుళం చరిత్రలోనే లేని లంచాల సంస్కృతిని తీసుకొచ్చారు.
కూటమి పాలనలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు రెట్టింపు అయ్యాయి.
మహిళలు, కూలీలు, రైతులను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మోసం చేసింది.
కర్నూలులో టీడీపీకి షాక్
- కర్నూలులో వందమందికి పైగా టీడీపీ కార్యకర్తలు వైసీపీలోకి
- కండువ కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వనించిన కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షుడు
- కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎస్వీ మోహన్ రెడ్డి ఆధ్యర్యంలో చేరిక
- 100 మందికి పైగా పార్టీ కండువాను కప్పీ పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన ఎస్వీ మోహన్ రెడ్డి
ఒంగోలులో జనసేన నుంచి..
- బండ్లమిట్టకు చెందిన కావేటి రవి, మాజీ కార్పొరేటర్ ఇంతియాజ్ వైఎస్సార్సీపీలోకి
- వారితో పాటు మరో 20మందిని వైఎస్సార్సీపీ లోకీ
- కండువా కప్పి ఆహ్వానించిన ఒంగోలు వైఎస్సార్ సీపీ ఇంచార్జ్ చుండూరి రవి బాబు
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