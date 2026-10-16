 స్థానిక ఎన్నికల వేళ.. వైఎస్సార్‌సీపీలోకి భారీగా చేరికలు | Massive influx of members into YSRCP ahead of local elections | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్థానిక ఎన్నికల వేళ.. వైఎస్సార్‌సీపీలోకి భారీగా చేరికలు

Oct 16 2026 2:39 PM | Updated on Oct 16 2026 3:51 PM

Massive influx of members into YSRCP ahead of local elections

ఏపీలో స్థానికల ఎన్నికల వేళ కూటమి ప్రభుత్వానికి  భారీ షాక్‌లు తగులుతున్నాయి. టీడీపీతో పాటు జనసేన, బీజేపీ నుంచి వైఎస్సార్‌సీపీలోకి భారీగా చేరికలు జరుగుతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం పథకాల అమలులో విఫలమైందని ప్రజలను మోసం చేసిందని ఆగ్రహ ఆవేశాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో కూటమి పార్టీల నేతలు.. వైఎస్సార్‌సీపీలోకి క్యూకడుతున్నారు. ప్రధానంగా స్థానిక ఎన్నికల వేళ వైఎస్సార్‌సీపీకి  పెద్ద ఎత్తున  మద్దతు తెలుపుతూ పార్టీ కండువా కప్పుకుంటున్నారు.

శ్రీకాకుళంలో భారీ చేరికలు

  • శ్రీకాకుళం రూరల్ మండలం నైర పంచాయతీ  గ్రామంలో భారీగా చేరికలు

  • వెంకటాపురం గ్రామానికి చెందిన 40 కుటుంబాలు వైఎస్సార్‌సీపీలోకి

  •  చంద్రబాబు హామీలన్నీ మోసమే.. మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాద్‌ రావు 

  •  80 ఏళ్ల శ్రీకాకుళం చరిత్రలోనే లేని లంచాల సంస్కృతిని తీసుకొచ్చారు.

  • కూటమి పాలనలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు రెట్టింపు అయ్యాయి.

  • మహిళలు, కూలీలు, రైతులను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మోసం చేసింది.

 కర్నూలులో  టీడీపీకి  షాక్

  • కర్నూలులో వందమందికి పైగా టీడీపీ కార్యకర్తలు వైసీపీలోకి
  • కండువ కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వనించిన కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షుడు
  • కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎస్వీ మోహన్‌ రెడ్డి ఆధ్యర్యంలో చేరిక
  • 100 మందికి పైగా పార్టీ కండువాను కప్పీ పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన ఎస్వీ మోహన్ రెడ్డి

     

ఒంగోలులో జనసేన నుంచి..

  • బండ్లమిట్టకు చెందిన  కావేటి రవి,  మాజీ కార్పొరేటర్ ఇంతియాజ్ వైఎస్సార్‌సీపీలోకి
  • వారితో పాటు మరో 20మందిని వైఎస్సార్‌సీపీ లోకీ
  • కండువా కప్పి ఆహ్వానించిన ఒంగోలు వైఎస్సార్ సీపీ ఇంచార్జ్ చుండూరి రవి బాబు
     

ఇదీ చదవండి:వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులపై దాడులు
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నవరాత్రి పూజల్లో హీరోయిన్ సారా అలీ ఖాన్.. (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల : మోహినీ అలంకారంలో మలయప్ప స్వామి దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 3

'కరికాల' చిత్రంలో సందీప్ కిషన్‌కి జోడీగా కేథరిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

దుర్గమ్మ దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు.. ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్స్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
MP Gurumurthy Write Letter To President of India On TDP Leaders Attack In MP Mithun Reddy Cars 1
Video_icon

రాష్టపతి దృష్టికి ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి పై దాడి ఘటన
MP Gurumurthy Write Letter To President of India On TDP Leaders Attack In MP Mithun Reddy Cars 2
Video_icon

గంభీర్ మాస్టర్ ప్లాన్ .. వన్డేల నుండి బుమ్రా అవుట్?
YS Avinash Reddy arrives in a rally to file Nomination 3
Video_icon

నామినేషన్ కు ర్యాలీగా YS అవినాష్ రెడ్డి
YS Jagan Calls MP Mithun Reddy Consoled Him 4
Video_icon

మిథున్ రెడ్డికి జగన్ పరామర్శ TDP దాడులపై రియాక్షన్
LIVE : MP Mithun Reddy SENSATIONAL Press Meet After TDP Rowdies Attack 5
Video_icon

LIVE : టీడీపీ గూండాల దాడులపై మిథున్ రెడ్డి సంచలన Press Meet
Advertisement
 