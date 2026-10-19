 పచ్చమూకల దాష్టీకం.. వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులపై ఆగని దాడులు | Live Updates: Attacks by TDP goons on YSRCP leaders continue in Andhra Pradesh | Sakshi
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పచ్చమూకల దాష్టీకం.. వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులపై ఆగని దాడులు

Oct 19 2026 10:10 AM | Updated on Oct 19 2026 10:57 AM

Live Updates: Attacks by TDP goons on YSRCP leaders continue in Andhra Pradesh

సాక్షి,అమరావతి: నామినేషన్‌ ప్రక్రియ ముగిసినా వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులపై టీడీపీ మూకల దాడులు ఆగడం లేదు. గత మూడు రోజులుగా వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులను నామినేషన్‌ వేయకుండా అడగడుగునా అడ్డుకున్న పచ్చమూకలు.. వారి కుట్రలు ఫలించకపోవడంతో ఆగ్రహంతో దాడులకు తెగబడుతున్నాయి. సోమవారం రాష్ట్రంలో టీడీపీ శ్రేణులు పెద్దఎత్తున హింసాకాండకు పాల్పడుతున్నాయి.  
 
నంద్యాల

  • 22వ వార్డు అభ్యర్థి చెన్నయ్య, కిడ్నాప్‌ 
  • చెన్నయ్యతో పాటు ప్రపోజల్‌ అభ్యర్థి అశోక్‌ను కిడ్నాప్‌ చేసిన పచ్చమూకలు
  • 25 వ వార్డు మాధవయ్య, 21వ వార్డు ఎద్దుల చంద్ర కిడ్నాప్‌ 
  • స్కార్పియో వాహనంలో ఎత్తుకెళ్లిన టీడీపీ గూండాలు
  • డీఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్యే గంగుల బిజేంద్రారెడ్డి
  • పోలీసులు పట్టించుకోవడంతో రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన

కడప

  • ప్రొద్దుటూరు వైఎస్సార్‌సీపీ ఛైర్మన్‌ అభ్యర్థి ఇంటిపై టీడీపీ గూండాల దాడులు
  • అర్థరాత్రి నరసింహారెడ్డి ఇంటి వద్ద టీడీపీ గుండాలు బీభత్సం సృష్టించారు. 
  • పోరెడ్డి నరసింహరెడ్డి ఇంటిపై రాళ్లతో దాడి చేశారు.

తాడిపత్రి

  • తాడిపత్రిలోనూ టీడీపీ మూకలు దాష్టీకం
  • మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో నామినేషన్‌ వేసిన అభ్యర్థులపై దాడులు 
  • వైఎస్సార్‌సీపీ 1వ వార్డు అభ్యర్థి షపీ ఇంటిపై జేసీ వర్గీయులు దాడి
  • ఇంటిపై దాడి చేసి ఫర్నిచర్‌  ధ్వంసం  
  • నామినేషన్‌ విత్‌డ్రా చేసుకోవాలని వార్నింగ్‌   

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