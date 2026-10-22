 కడపలో ఉద్రిక్తత.. అవినాష్‌ రెడ్డి అరెస్ట్‌ | AP Political Situation And Nominations Related Today Updates | Sakshi
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కడపలో ఉద్రిక్తత.. అవినాష్‌ రెడ్డి అరెస్ట్‌

Oct 22 2026 7:48 AM | Updated on Oct 22 2026 9:11 AM

AP Political Situation And Nominations Related Today Updates

నామినేషన్లకు సంబంధించి అప్‌డేట్స్‌..

అవినాష్‌ రెడ్డి అరెస్ట్‌.. 

  • కడప వైఎస్సార్‌సీపీ ఆఫీసు వద్ద ఉద్రిక్తత..
  • ఎంపీ అవినాష్‌ రెడ్డి, రవీంద్రనాథ్‌ రెడ్డి అరెస్ట్‌.
  • వైఎస్సార్‌సీపీ ఆఫీసు నుంచి బలవంతంగా లాక్కెళ్లిన పోలీసులు.
  • వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తలను లాగిపడేసిన పోలీసులు. 

నెల్లూరు:

  • మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
  • నిన్న ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు అడ్డుకున్న టీడీపీ
  • సూళ్లూరుపేట, గూడూరు, వెంకటగిరి నియోజకవర్గాలలో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులపై దాడులు.
  • నేడు వైఎస్సార్‌సీపీ జడ్పీటీపీ, ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులతో కలిసి నామినేషన్‌లో పాల్గొనడానికి సిద్ధమైన కాకాణి
  • కాకాణి నామినేషన్లలో పాల్గొనడానికి వీలులేదని నోటీసు జారీ

 

సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలనూ లెక్క చేయని టీడీపీ నేతలు, ఖాకీలు

  • వారం రోజులుగా నెత్తురోడుతున్న ఏపీ
  • టీడీపీ గూండాల అరాచకాలతో యథేచ్ఛగా హింసా కాండ
  • జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీల నామినేషన్లలోనూ దాడులు
  • వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు అడ్డుకోవటమే లక్ష్యం
  • ఇష్టానుసారం దాడులు, నామినేషన్ పత్రాల చించివేత
  • సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలనూ లెక్క చేయని టీడీపీ నేతలు, ఖాకీలు
  • పచ్చ గూండాలకు సహకరిస్తూ వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలను హౌస్ అరెస్టులు చేస్తున్న ఖాకీలు
  • నామినేషన్లు వేయొద్దంటూ డైరెక్టుగా బెదిరిస్తున్న టీడీపీ నేతలు, ఖాకీలు
  • డీజీపీని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించినా ఖాకీల్లో కనపడని మార్పు

 

కర్నూలు..

  • పత్తికొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే  శ్రీదేవి నివాసం వద్దకు భారీగా చేరుకున్న పోలీసులు
  • నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్న పోలీసులు
  • వెల్దుర్ది మండలంలో నామినేషన్ల ప్రక్రియలో శ్రీదేవి పాల్గొనకుండా హౌస్ అరెస్టు చేసి నిర్బంధించాలని చూస్తున్న పోలీసులు.

తిరుపతి..

  • చంద్రగిరిలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఇంటి దగ్గర భారీగా చేరుకున్న పోలీసులు,
  • చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
  • భాస్కర్ రెడ్డి, మోహిత్ రెడ్డి బయటకి రావద్దంటూ నోటీసులు జారీ
  • చంద్రగిరిలో టెన్షన్ వాతావరణం


చిత్తూరు జిల్లా..

  • కుప్పం నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతున్న టీడీపీ నేతలు దౌర్జన్యం,
  • వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అక్రమ అరెస్టు
  • శాంతిపురం మండలం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు బుల్లెట్ దండపాణి అరెస్ట్
  • బుల్లెట్ దండపాణిని ఆయన నివాసంలో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..
  • దండపాణిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారో తెలియడం లేదంటున్న కుటుంబ సభ్యులు..
  • ఆచూకీ తెలియక ఆందోళనలో కుటుంబ సభ్యులు.
  • దండపాణి ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియజేయాలని కుటుంబ సభ్యుల విజ్ఞప్తి.


బాపట్ల జిల్లా..

  • రేపల్లె నియోజకవర్గంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత..
  • ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల నేపథ్యంలో నిజాంపట్నంలో టీడీపీ నాయకుల అరాచకం..
  • నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు వెళ్లిన వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థుల పత్రాలను చించివేసిన వైనం..
  • వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థికి చెందిన కారును ధ్వంసం చేసి దాడులు.
  • కొత్తపల్లిగడ్డ మాజీ సర్పంచ్ కొక్కిలిగడ్డ రవి, దిండి మాజీ సర్పంచ్ యమినేని రాంబాబు, వీరబాబుకు తీవ్ర గాయాలు..
  • గాయపడిన నాయకులను మెరుగైన చికిత్స కోసం రేపల్లె ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలింపు..
  • కూటమి నాయకులు బహిరంగంగా దాడులు చేస్తుంటే పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర వహించారని, వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్..
  • ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతోనే కూటమి నాయకులు ఇలాంటి అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నారని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుల ఆగ్రహం.
  • ప్రతి సెగ్మెంట్ నుండి అభ్యర్థులతో నామినేషన్లు వేయిస్తామని, దమ్ముంటే ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకోవాలని సవాల్..
  • రేపల్లె రూరల్ పోలీసు స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు..
  • మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ ప్రోద్బలంతోనే దాడులు..
  • మాజీ మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణారావు సోదరుడు మోపిదేవి హరనాథబాబు, అతని అనుచరులు.. మంత్రి ప్రోద్బలంతోనే ఈ దాడులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణ..

కర్నూలు జిల్లా..

  • వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను అడ్డుకోవడానికి టీడీపీ కుట్రలు
  • కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తి ఎంపీడీవో కార్యాలయం ఎదుట పేర్చిన రాళ్ల కుప్ప
  • నామినేషన్ వేసేందుకు వచ్చే వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై దాడికి రాళ్లను, కర్రలను సిద్దం చేసుకున్న పచ్చ మూకలు
  • నామినేషన్లు వేయడానికి ఎవరినీ రానివ్వకుండా అడ్డుకునేందుకు టీడీపీ నేతలు ప్రయత్నాలు
  • హింసకు ప్రేరేపించే విధంగా టీడీపీ నేతలు కుట్రలు.

అనంతపురం:

  • తాడిపత్రి మాజీ కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్

  • శింగనమల నియోజకవర్గం యల్లనూరులో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకున్న జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి

  • ఈరోజు దగ్గరుండి వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలతో నామినేషన్లు వేయించేందుకు వెళ్లిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి

  • యల్లనూరు మండలం తిమ్మంపల్లి గ్రామంలో కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

  • పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన పెద్దారెడ్డి

  • యల్లనూరు నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద రౌడీయిజం చేస్తున్న జేసీని వదిలేసి తనను గృహ నిర్బంధం చేయడంపై పెద్దారెడ్డి ఫైర్


వైఎస్సార్ జిల్లా..

  • పోరుమామిల్ల మండలంలో రెండో రోజు వైఎస్సార్‌సీపీ ముఖ్య నేతలను అరెస్ట్ చేస్తున్న పోలీసులు

  • పులివెందులలో వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిని హౌస్ అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం

  • ఇంటి చుట్టూ ముళ్ళ కంచె, భారీగా మోహరించిన పోలీసులు

  • బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి

  • అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు


అనంతపురం:

  • మాజీ మంత్రి శైలజానాథ్ హౌస్ అరెస్ట్
  • శింగనమల నియోజకవర్గం యల్లనూరులో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకున్న జేసీ వర్గీయులు
  • వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులతో నామినేషన్లు వేయించేందుకు బయలుదేరిన శైలజానాథ్‌ను గృహ నిర్బంధం చేసిన పోలీసులు

ఇదీ చదవండి: టీడీపీకి భారీ షాక్‌.. కన్నీరు పెడుతూ కీలక నేత రాజీనామా

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