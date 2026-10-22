కడపలో ఉద్రిక్తత.. అవినాష్‌ రెడ్డి అరెస్ట్‌

నామినేషన్లకు సంబంధించి అప్డేట్స్..
అవినాష్ రెడ్డి అరెస్ట్..
- కడప వైఎస్సార్సీపీ ఆఫీసు వద్ద ఉద్రిక్తత..
- ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి, రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి అరెస్ట్.
- వైఎస్సార్సీపీ ఆఫీసు నుంచి బలవంతంగా లాక్కెళ్లిన పోలీసులు.
- వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను లాగిపడేసిన పోలీసులు.
నెల్లూరు:
- మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
- నిన్న ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు అడ్డుకున్న టీడీపీ
- సూళ్లూరుపేట, గూడూరు, వెంకటగిరి నియోజకవర్గాలలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులపై దాడులు.
- నేడు వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీటీపీ, ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులతో కలిసి నామినేషన్లో పాల్గొనడానికి సిద్ధమైన కాకాణి
- కాకాణి నామినేషన్లలో పాల్గొనడానికి వీలులేదని నోటీసు జారీ
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలనూ లెక్క చేయని టీడీపీ నేతలు, ఖాకీలు
- వారం రోజులుగా నెత్తురోడుతున్న ఏపీ
- టీడీపీ గూండాల అరాచకాలతో యథేచ్ఛగా హింసా కాండ
- జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీల నామినేషన్లలోనూ దాడులు
- వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు అడ్డుకోవటమే లక్ష్యం
- ఇష్టానుసారం దాడులు, నామినేషన్ పత్రాల చించివేత
- సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలనూ లెక్క చేయని టీడీపీ నేతలు, ఖాకీలు
- పచ్చ గూండాలకు సహకరిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలను హౌస్ అరెస్టులు చేస్తున్న ఖాకీలు
- నామినేషన్లు వేయొద్దంటూ డైరెక్టుగా బెదిరిస్తున్న టీడీపీ నేతలు, ఖాకీలు
- డీజీపీని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించినా ఖాకీల్లో కనపడని మార్పు
కర్నూలు..
- పత్తికొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి నివాసం వద్దకు భారీగా చేరుకున్న పోలీసులు
- నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్న పోలీసులు
- వెల్దుర్ది మండలంలో నామినేషన్ల ప్రక్రియలో శ్రీదేవి పాల్గొనకుండా హౌస్ అరెస్టు చేసి నిర్బంధించాలని చూస్తున్న పోలీసులు.
తిరుపతి..
- చంద్రగిరిలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఇంటి దగ్గర భారీగా చేరుకున్న పోలీసులు,
- చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
- భాస్కర్ రెడ్డి, మోహిత్ రెడ్డి బయటకి రావద్దంటూ నోటీసులు జారీ
- చంద్రగిరిలో టెన్షన్ వాతావరణం
చిత్తూరు జిల్లా..
- కుప్పం నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతున్న టీడీపీ నేతలు దౌర్జన్యం,
- వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అక్రమ అరెస్టు
- శాంతిపురం మండలం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు బుల్లెట్ దండపాణి అరెస్ట్
- బుల్లెట్ దండపాణిని ఆయన నివాసంలో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..
- దండపాణిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారో తెలియడం లేదంటున్న కుటుంబ సభ్యులు..
- ఆచూకీ తెలియక ఆందోళనలో కుటుంబ సభ్యులు.
- దండపాణి ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియజేయాలని కుటుంబ సభ్యుల విజ్ఞప్తి.
బాపట్ల జిల్లా..
- రేపల్లె నియోజకవర్గంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత..
- ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల నేపథ్యంలో నిజాంపట్నంలో టీడీపీ నాయకుల అరాచకం..
- నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు వెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల పత్రాలను చించివేసిన వైనం..
- వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థికి చెందిన కారును ధ్వంసం చేసి దాడులు.
- కొత్తపల్లిగడ్డ మాజీ సర్పంచ్ కొక్కిలిగడ్డ రవి, దిండి మాజీ సర్పంచ్ యమినేని రాంబాబు, వీరబాబుకు తీవ్ర గాయాలు..
- గాయపడిన నాయకులను మెరుగైన చికిత్స కోసం రేపల్లె ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలింపు..
- కూటమి నాయకులు బహిరంగంగా దాడులు చేస్తుంటే పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర వహించారని, వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్..
- ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతోనే కూటమి నాయకులు ఇలాంటి అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నారని వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల ఆగ్రహం.
- ప్రతి సెగ్మెంట్ నుండి అభ్యర్థులతో నామినేషన్లు వేయిస్తామని, దమ్ముంటే ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకోవాలని సవాల్..
- రేపల్లె రూరల్ పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు..
- మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ ప్రోద్బలంతోనే దాడులు..
- మాజీ మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణారావు సోదరుడు మోపిదేవి హరనాథబాబు, అతని అనుచరులు.. మంత్రి ప్రోద్బలంతోనే ఈ దాడులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణ..
కర్నూలు జిల్లా..
- వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను అడ్డుకోవడానికి టీడీపీ కుట్రలు
- కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తి ఎంపీడీవో కార్యాలయం ఎదుట పేర్చిన రాళ్ల కుప్ప
- నామినేషన్ వేసేందుకు వచ్చే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై దాడికి రాళ్లను, కర్రలను సిద్దం చేసుకున్న పచ్చ మూకలు
- నామినేషన్లు వేయడానికి ఎవరినీ రానివ్వకుండా అడ్డుకునేందుకు టీడీపీ నేతలు ప్రయత్నాలు
- హింసకు ప్రేరేపించే విధంగా టీడీపీ నేతలు కుట్రలు.
అనంతపురం:
తాడిపత్రి మాజీ కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
శింగనమల నియోజకవర్గం యల్లనూరులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకున్న జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి
ఈరోజు దగ్గరుండి వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో నామినేషన్లు వేయించేందుకు వెళ్లిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి
యల్లనూరు మండలం తిమ్మంపల్లి గ్రామంలో కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన పెద్దారెడ్డి
యల్లనూరు నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద రౌడీయిజం చేస్తున్న జేసీని వదిలేసి తనను గృహ నిర్బంధం చేయడంపై పెద్దారెడ్డి ఫైర్
వైఎస్సార్ జిల్లా..
పోరుమామిల్ల మండలంలో రెండో రోజు వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతలను అరెస్ట్ చేస్తున్న పోలీసులు
పులివెందులలో వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిని హౌస్ అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం
ఇంటి చుట్టూ ముళ్ళ కంచె, భారీగా మోహరించిన పోలీసులు
బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు
అనంతపురం:
- మాజీ మంత్రి శైలజానాథ్ హౌస్ అరెస్ట్
- శింగనమల నియోజకవర్గం యల్లనూరులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకున్న జేసీ వర్గీయులు
- వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులతో నామినేషన్లు వేయించేందుకు బయలుదేరిన శైలజానాథ్ను గృహ నిర్బంధం చేసిన పోలీసులు
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