 టీడీపీకి భారీ షాక్‌.. కన్నీరు పెడుతూ కీలక నేత రాజీనామా | Gunda Laxmi devi Resign To TDP | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీడీపీకి భారీ షాక్‌.. కన్నీరు పెడుతూ కీలక నేత రాజీనామా

Oct 21 2026 1:18 PM | Updated on Oct 21 2026 1:23 PM

Gunda Laxmi devi Resign To TDP

శ్రీకాకుళం: తెలుగుదేశం పార్టీలో నాలుగు దశాబ్దాలుగా కొనసాగిన మాజీ ఎమ్మెల్యే గుండ లక్ష్మీదేవి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టీడీపీకి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. తన భర్త, మాజీ మంత్రి గుండ అప్పల సూర్యనారాయణకు పార్టీలో జరిగిన అవమానాలు, ఆయన విగ్రహ ఏర్పాటును అడ్డుకోవడం వంటి పరిణామాలే తన నిర్ణయానికి కారణమని ఆమె ఆరోపించారు. 40 ఏళ్లుగా పనిచేసిన పార్టీని వీడాల్సి రావడం బాధగా ఉందంటూ ఆమె కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.

తన భర్త గుండ అప్పల సూర్యనారాయణ నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా, రెండుసార్లు మంత్రిగా పనిచేశారని లక్ష్మీదేవి గుర్తుచేశారు. సుదీర్ఘకాలం టీడీపీలో కొనసాగుతూ పార్టీని నమ్ముకొని, దాని బలోపేతానికి కృషి చేశామని తెలిపారు. అయితే గత పదేళ్లుగా తన భర్త తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారని, పలుమార్లు చంద్రబాబును కలిసి తమ సమస్యలను వివరించినా పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదని ఆరోపించారు. మనస్తాపంతోనే తన భర్త మరణించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

తన భర్త మరణం తర్వాత కూడా తమను, తమను నమ్ముకున్నవారిని అవమానాలకు గురిచేస్తున్నారని లక్ష్మీదేవి వాపోయారు. నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా, రెండుసార్లు మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు కూడా అడ్డంకులు సృష్టించారని ఆరోపించారు. విగ్రహం కోసం నిర్మించిన దిమ్మెలను ధ్వంసం చేశారని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు తెలిపారు. ‘జెండానే మా అజెండా’ అంటూ పార్టీని నమ్ముకొని ముందుకు సాగుతున్న వారికి అన్యాయం జరిగిందని లక్ష్మీదేవి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 

తణుకు ఎమ్మెల్యే రాధాకృష్ణ తనకు ఫోన్‌ చేసి పార్టీని వీడవద్దని కోరినట్లు వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ తనను నమ్ముకున్న కొందరు టీడీపీలోనే ఉన్నా.. వారిని పార్టీ కార్యకర్తలుగా గుర్తించడం లేదని ఆరోపించారు. వారి కోసమే పార్టీని వీడాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. 40 ఏళ్లుగా పనిచేసిన టీడీపీని ఈ పరిస్థితుల్లో వీడాల్సి రావడం తనకు ఎంతో బాధ కలిగిస్తోందంటూ లక్ష్మీదేవి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆమె రాజీనామా నిర్ణయం శ్రీకాకుళం రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఇదీ చదవండి: బాబు సర్కార్‌కు సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 18 -అక్టోబర్ 24)
photo 2

బొమ్మలా అందంగా అదరగొట్టేస్తున్న గాయత్రి భరద్వాజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్‌లో 'జైలర్ 2' కాంత.. ఈమెని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు శిరీష్-నయనిక జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

అపరంజి బొమ్మలా నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Peddireddy Slams Police Over Alleged Election Irregularities In AP 1
Video_icon

సుప్రీం తీర్పుతోనైనా బుద్ధి వస్తుందా..? పోలీసులకు, అధికారులకు పెద్దిరెడ్డి సూటి ప్రశ్న
TDP Goons Attack On Ex Deputy CM Narayana Swamy 2
Video_icon

మాజీ డిప్యూటీ CM నారాయణస్వామిపై టీడీపీ గూండాల దాడి
Sr Journalist Bharadwaj about Ranabaali & Jailer 2 Movies 3
Video_icon

1000 CR క్లబ్ లోకి జైలర్ 2... రణబాలి సేవ్ అవ్వాలంటే..!
TDP Leaders Attack On YSRCP Leaders In Kadapa 4
Video_icon

కడపలో హైటెన్షన్.. YSRCP నేతలపై రాళ్లతో దాడి
Supreme Court Setback For Chandrababu 5
Video_icon

SECకి 24 గంటల డెడ్లైన్... బాబుకు సుప్రీం షాక్.. !
Advertisement
 