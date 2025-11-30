 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పర్యాటక అభివృద్ధి మాటున భూ దోపిడీ... | Land grabbing in the name of tourism development in Andhra Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పర్యాటక అభివృద్ధి మాటున భూ దోపిడీ...

Nov 30 2025 7:05 AM | Updated on Nov 30 2025 7:04 AM

audio
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 