గతంలో ఇలానే మాట్లాడితే బొద్దింకల పార్టీ పుట్టింది. ఇప్పుడు చెదల పార్టీ పుడితే మీరే బాధ్యులు!
ఒరిజనల్ ఫేస్తో పోతే వర్కవుట్ కాద్సార్! అందుకే ఫేస్ మార్చా!! పరిస్థితులు అస్సలు బాగోలేవు!!
పాకిస్తాన్ టీ20 జట్టు కెప్టెన్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు.
సార్.. బ్యాలెట్ ఓటింగ్లో గట్టెక్కగలమా!?
సాక్షి, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా/తిరుపతి: ...
లక్నో,సాక్షి : ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓటర్ల ...
గుజరాత్లోని వడోదరలో నవరాత్రి వేడుక�...
భారత సంతతికి చెందిన అంకుర్ పటేల్ దా�...
సాక్షి, అన్నమయ్య జిల్లా: చిత్తూరు జిల�...
నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణబీర్ కప...
ముంబైలో జరిగిన స్వదేశ్ వార్షికోత్స�...
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేళ కర్నూలు జ�...
అగ్రరాజ్యం అమెరికాతో పాకిస్థాన్కు �...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసిలో ఉన్న బా�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ఎల్నినో (El Nino) ముప్...
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన డిజ�...
'కార్నెల్ 7' సామూహిక అత్యాచార ప్రకంపనల...
నీటి బాటిల్పై కేవలం రూ. 2లు అదనంగా వస�...
రాజస్థాన్లోని చురూ జిల్లా, సర్దార్...
న్యూఢిల్లీ : రాహుల్ గాంధీ కేసుపై ఈసీక�...
జర్మనీలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోట...
పెషావర్: పాకిస్తాన్లోని పెషావర్ల�...
అవసరమైన వారికి కంటి చూపును ప్రసాదించ...
కోల్కతా: బెంగాల్లో దుర్గా పూజ అంటే �...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది దంపత�...
ఢిల్లీ : హిందూ మతం మారితే దళిత రిజర్వే...
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సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం ఇదే సమయంలో పునీ�...
హైదరాబాద్: ప్రపంచ శాకాహార అవగాహన మా�...
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న్యూఢిల్లీ: ‘బీజేపీ ఐటీ సెల్ పార్ట్ 2’...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో విద్యు�...
ఏదైనా దేశంలో పర్యటించాలంటే బైక్ లేద...
న్యూఢిల్లీ : సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, �...
Oct 16 2026 1:38 PM | Updated on Oct 16 2026 1:38 PM
కూటమి భయపడే ఇలా చేస్తుంది