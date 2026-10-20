 రషీద్‌ మాయాజాలం.. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ ఘన విజయం | Afghanistan rout Zimbabwe to secure final berth | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రషీద్‌ మాయాజాలం.. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ ఘన విజయం

Oct 20 2026 8:23 AM | Updated on Oct 20 2026 8:23 AM

Afghanistan rout Zimbabwe to secure final berth

source: X

యూఏఈలో జరుగుతున్న వన్డే ట్రై సిరీస్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ ఫైనల్‌కు చేరింది. నిన్న జింబాబ్వేపై 158 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలుపొంది ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 294 పరుగులకు ఆలౌటైంది.

సెదిఖుల్లా సెంచరీ
వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ సెదిఖుల్లా అటల్‌ (102) సూపర్‌ సెంచరీతో కదంతొక్కగా.. ఓపెనర్‌ ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ (90) సెంచరీకి చేరువలో ఔటయ్యాడు. మరో ఓపెనర్‌ రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్‌ (25), హష్మతుల్లా షాహిది (28).. కెప్టెన్‌ రహ్మత్‌ షా (7), అజ్మతుల్లా ఒమర్‌జాయ్‌ (8), మొహమ్మద్‌ నబీ (9), రషీద్‌ ఖాన్‌ (8), ఘజన్‌ఫర్‌ (6), జియా ఉర్‌ రహ్మాన్‌ (1) సింగిల్‌ డిజిట్‌ స్కోర్లకే పరిమితమయ్యారు. 

జింబాబ్వే బౌలర్లలో బ్రాడ్‌ ఈవాన్స్‌, మసుకు తలో 3 వికెట్లు పడగొట్టగా.. ముజరబానీ 2, సికందర్‌ రజా ఓ వికెట్‌ దక్కించుకున్నారు.

295 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన జింబాబ్వే ఆఫ్ఘన్‌ బౌలర్ల ధాటికి నిలవలేకపోయారు. 38.4 ఓవర్లలో 136 పరుగులకే కుప్పకూలింది. సికందర్ రజా (48), ర్యాన్ బర్ల్ (31) మాత్రమే కొంత ప్రతిఘటించారు. రషీద్ ఖాన్ నాలుగు వికెట్లతో మాయాజాలం.. ఫజల్ హక్ ఫారూఖీ రెండు వికెట్లతో సత్తా చాటాడు.

ఈ విజయంతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నెట్ రన్‌రేట్ +3.160కు చేరింది. దీంతో అక్టోబర్ 23న జరగనున్న ఫైనల్‌లో ఆడేందుకు ఆ జట్టు అర్హత సాధించింది. మరో ఫైనల్ బెర్తు కోసం జింబాబ్వే, బంగ్లాదేశ్ పోటీపడనున్నాయి.

ఇదీ చదవండి: బీసీసీఐ సెలెక్టర్‌గా రమేశ్‌ పొవార్‌.. చీఫ్‌ సెలెక్టర్‌గా ప్రజ్ఞాన్ ఓజా


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, సాయిపల్లవి 'రామాయణ' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 2

నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

జైలర్‌ 2 హిట్‌.. మిర్నా ఫొటోలు వైరల్‌!
photo 4

జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)
photo 5

నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)

Video

View all
MPTC And ZPTC Election Notification 1
Video_icon

లోకల్ వార్ రెండో దశ మొదలు
Tragic Incident In Vikarabad 2
Video_icon

ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..ఎగిరిబడ్డ వ్యక్తి
TDP Goons Attack On YSRCP MPTC Candidate 3
Video_icon

YSRCP MPTC అభ్యర్థిపై దాడి పోలీస్ స్టేషన్ కు YS అవినాష్ రెడ్డి
Ramchandrapuram YSRCP Leaders Confidence Over Elections 4
Video_icon

Ramchandrapuram : కూటమిని చిత్తుచిత్తుగా ఓడిస్తాం
Election Commission Key Decision 5
Video_icon

నామినేషన్ పత్రాలు చించేసిన TDP గూండాలు అక్కడ ఎన్నిక వాయిదా
Advertisement
 