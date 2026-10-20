 వైఎస్సార్‌సీపీ నేతను లాక్కెళ్లి.. | Ysrcp Leader Veeraiah Illegally Arrested In Mangalagiri | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైఎస్సార్‌సీపీ నేతను లాక్కెళ్లి..

Oct 20 2026 12:52 PM | Updated on Oct 20 2026 12:56 PM

Ysrcp Leader Veeraiah Illegally Arrested In Mangalagiri

సాక్షి, గుంటూరు: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మంత్రి నారా లోకేష్ నియోజకవర్గం మంగళగిరిలో పోలీసులు అరాచకం సృష్టించారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నేత వీరయ్యను తాడేపల్లి పోలీసులు లాక్కెళ్లారు. ఎంపీటీసీగా పోటీ చేసేందుకు వీరయ్య సిద్ధమవ్వగా.. వీరయ్యపై పీడీ యాక్ట్‌ పెట్టిన పోలీసులు.. జైలుకు తరలించారు.

వీరయ్య భార్య దాసరి అరుణ మాట్లాడుతూ.. ఈ రోజు ఉదయం ఆరు గంటలకు పోలీసులు ఇంటికి వచ్చారు. నా భర్త వీరయ్యను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు. ఆయనపై పీడీ యాక్ట్ పెట్టి జైలుకు పంపుతున్నారు. దుగ్గిరాలలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మేము పోటీ చేస్తున్నాము. మంత్రి నారా లోకేష్‌కు దుగ్గిరాల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ గెలుస్తుందని భయం పట్టుకుంది. అందుకే నా భర్తపై పీడీ యాక్ట్ పెట్టి జైలుకు పంపుతున్నారు. నిజంగా నారా లోకేష్‌కు దమ్ముంటే ఎన్నికలు సజావుగా జరగనివ్వాలి. లోకేష్ ఓడిపోయాడు.. నైతికంగా వైఎస్సార్‌సీపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలిచింది’’ అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ఇదీ చదవండి: కడపలో అర్ధరాత్రి రెచ్చిపోయిన ఎల్లో గూండాలు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, సాయిపల్లవి 'రామాయణ' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 2

నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

జైలర్‌ 2 హిట్‌.. మిర్నా ఫొటోలు వైరల్‌!
photo 4

జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)
photo 5

నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Slams KUTAMI Attacks, YS Jagan Vs Chandrababu 1
Video_icon

టీడీపీ గూండాలకు పోలీసులు కొమ్ముకాశారు... ఎవరినీ వదిలిపెట్టం
Selling Old Gold? How Much Money Will You Actually Get? 2
Video_icon

ధర పెరిగిందని పాత బంగారం అమ్మితే లాభమా? నష్టమా? అసలు లెక్క ఇదే
Kadapa Mayor Candidate Deepthi Reddy Sensational Comments 3
Video_icon

నేనేంటో చూపిస్తా.. బాబుకు దీప్తి రెడ్డి మాస్ వార్నింగ్
YSRCP Challenge Against High court Verdict In Supreme Court Over AP Municipal Election Nominations 4
Video_icon

హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టులో YSRCP సవాల్
Uppal Car Accident: Car Smashes Water Pipeline, Driver Dies on the Spot 5
Video_icon

ఉప్పల్ లో కారు బీభత్సం.. పైప్ లైన్ ధ్వంసం.. డ్రైవర్ స్పాట్ డెడ్..!
Advertisement
 