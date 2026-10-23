ప్రా‘దేశం’ దమనకాండ

తెలుగుదేశం దౌర్జన్యకాండ యథేచ్ఛగా సాగుతోంది. ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులపై పచ్చమూకలు పైశాచికంగా విరుచుకుపడుతున్నాయి. ప్రాదేశిక ఎన్నికలను హింసాత్మకంగా మారుస్తున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయనివ్వకుండా దాష్టీకాలకు పాల్పడుతున్నాయి. నామినేషన్ పత్రాలు చించేసి దాడులకు తెగబడుతున్నాయి. ఈ దురాగతాలను అరికట్టాల్సిన రాజ్యాంగ సంస్థలు చేష్టలుడిగి చోద్యం చూస్తున్నాయి. పోలీసు యంత్రాగమూ చంద్రబాబు భజనబృందంలో చేరి ప్రతిపక్షంపై లాఠీ ఝుళిపించి కర్కశత్వం ప్రదర్శిస్తోంది. నేతల గృహ నిర్బంధాలకు పాల్పడుతోంది.