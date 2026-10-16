ఏపీలో గూండారాజ్‌.. నామినేషన్ల తొలిరోజే దాడులు

స్థానిక సంస్థల ఎన్నిలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలైన మొదటిరోజే టీడీపీ నేతలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నారు. పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకుని వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై టీడీపీ నేతలు దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. దాడులపై స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ను కలిసిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు.. పుంగనూరు, రాయచోటి ఘటనలను ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. పుంగనూరులో ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్రెడ్డిపై హత్యాయత్నం దారుణమన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడ? అంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు.
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చిత్తూరు: ఎన్నికల అధికారుల ఏకపక్ష వైఖరి
- 10.45 గంటలకే నామినేషన్ కేంద్రానికి వెళ్లిన వై ఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు
- 3 గంటల పాటు తీసుకోవాలని కోరిన నామినేషన్ తీసుకొని ఎన్నికల అధికారులు
- జిల్లా కలెక్టర్కు ఫోన్ చేసినా స్పందించని కలెక్టర్
- ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకా నాథరెడ్డి ఫోన్ చేసినా స్పందించని కలెక్టర్
- మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కాల్ చేసినా స్పందించని కలెక్టర్
- టీడీపీ నేతల ఆదేశాల మేరకు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు తీసుకొని అధికారులు
- కలెక్టర్ తీరుపై ఎస్ఈసీకి వైఎస్సార్సీపీ ఫిర్యాదు
ఎంపీ మిథున్రెడ్డికి వైఎస్ జగన్ ఫోన్
- టీడీపీ గూండాల దాడి ఘటనపై వివరాలు తెలుసుకున్న వైఎస్ జగన్
- ఎన్నికలు సజావుగా జరపాలన్న ఉద్దేశం చంద్రబాబుకు లేదు: వైఎస్ జగన్
- రెండున్నరేళ్ల పరిపాలనపట్ల ప్రజలు తీవ్ర వ్యతిరేకతతో ఉన్నారు
- అందుకనే అరాచకాలు, దాడులకు పాల్పడుతున్నారు
- హింసా రాజకీయాలు చంద్రబాబుకు కొత్తేమీ కాదు
- రాష్ట్రాన్ని జంగిల్ రాజ్లా మార్చారు
- లోక్సభలో పార్టీ నాయకుడికే భద్రతలేని పరిస్థితులు చూస్తున్నా
- చంద్రబాబు అధికార దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు
- పోలీసులను వాడుకుని అక్రమాలు చేస్తున్నారు
- దాడులు జరుగుతున్న పోలీసు వ్యవస్థ నిస్తేజంగా ఉండిపోతోంది
- ఈ అన్యాయాలను సమర్థంతంగా ఎదుర్కొంటాం
- న్యాయపరంగా, చట్టపరంగా అన్ని రకాలుగా పోరాటం చేస్తాం
- ధైర్యం, సహనంతో ఈ ఎన్నికలను ఎదుర్కొంటాం
- రాష్ట్రంలో పరిస్థితులను కోర్టుల ముందు ఉంచుతాం
- పారామిలటరీ బలగాలతోనే ఎన్నికలు సజావుగా సాగుతాయి
- ఇదే విషయాన్ని కోర్టుల ముందు ఉంచుతాం
- ప్రజలకు మంచి చేసిన చరిత్ర మాది
- హింసతో రాష్ట్రాన్ని నాశనంచేస్తున్న చరిత్ర చంద్రబాబుది
ఎన్నికల కమిషన్ ఆఫీస్:
- నామినేషన్ మొదటి రోజే ప్రజాస్వామ్యాన్ని తగలబెడుతున్నారు: లేళ్ల అప్పిరెడ్డి
- ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి పై టీడీపీ గుండాలు, నాయకులు దాడి చేశారు
- టీడీపీ గుండాలు దాడి చేస్తారనే సమాచారం ముందుగానే పోలీసులకు, రెవెన్యూ అధికారులకు ఇచ్చాం
- రాళ్లు, కర్రలతో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై దాడి చేశారు
- చంద్రబాబు సొంతం నియోజకవర్గంలో ఈ దాడి జరిగింది
- ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు జరిగితే గెలవలేమని దాడులకు తెగబడ్డారు
- బయట దాడులు దాటుకొని లోపలకు వస్తే కనీసం అధికారులు నామినేషన్లు తీసుకోరు
- ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్యబద్దంగా జరిగితే టీడీపీ ఓడిపోతుంది
అప్రజాస్వామిక విధానాలపై ప్రజలు తీర్పు చెబుతారని ఎన్నికలను అడ్డుకుంటున్నారు
- పారా మిలిటరీ దళాలను తీసుకొచ్చి ఎన్నికలు నిర్వహించాలి
- నోడల్ ఆఫీసర్ రాజకుమారికి సమస్య వివరించాం
- ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా ఎన్నికలు జరగకపోతే తర్వాత జరిగే పరిణామాలకు ఎస్ఈసీ బాధ్యత వహించాలి
- ఎస్ఈసీ తన అధికారాలు బయటకు తీయాలి
- ఆన్లైన్లో నామినేషన్ తీసుకోవాలి.. మరో అధికారిని కూడా ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాం
పుంగనూరు మున్సిపాలిటీ నామినేషన్లు అడ్డుకున్న టీడీపీ శ్రేణులు
ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి వాహనంతో పాటు, కాన్వాయ్ లో ఉన్న 6 వాహనాలు ధ్వంసం
9 మంది కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు, చైర్మన్ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేసేందుకు వెళ్తున్న సమయంలో దాడి
నామినేషన్లు వేసేందుకు వెళ్తున్న వారిపై అకస్మాత్తుగా దాడి హత్యాయత్నం
పుంగనూరు ఎన్.ఎస్. పేట లోని బసవరాజా జూనియర్ కాలేజి లో మెయిన్ గేట్ వద్ద ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి పై హత్యాయత్నం, వాహనాలు ధ్వంసం
కాలేజీ మెయిన్ గేట్ వద్ధ ఒక వాహనం ధ్వంసం , కాలేజీ లోపల ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి వాహనాలు పూర్తి గా ధ్వంసం
ముడా మాజీ చైర్మన్ వెంకటరెడ్డి యాదవ్ పై దాడి చేసిన టీడీపీ అల్లరి మూకలు
ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి ను టార్గెట్ చేస్తూ వాహనాలు విధ్వంసం
2 నామినేషన్లు స్వీకరణ, మిగిలిన నామినేషన్లు తీసుకోకుండా అడ్డుకున్న టీడీపీ శ్రేణులు
నామినేషన్ ప్రాంగణం లోకి 400 మందికి పైగా చేరుకుని నిరసన
ప్రేక్షక పాత్ర పోషిస్తున్న పోలీసులు
రాయచోటిలో టీడీపీ గూండాల బీభత్సం
- రాయచోటిలో వైఎస్సార్సీపీ ఆఫీస్ను తగలబెట్టిన టీడీపీ గూండాలు
- వాహనాలను కూడా టీడీపీ గూండాలు తగలబెట్టారు
- వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై రాళ్లు, కర్రలతో దాడులు
ధర్మవరంలో టీడీపీ కూటమి నేతల బరితెగింపు
- వైఎస్సార్సీపీ కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు సాయికుమార్, పుష్పమణిలపై దాడి
- పుష్ప మణికి తీవ్ర గాయాలు.. ఆసుపత్రి కి తరలింపు
- నామినేషన్లు లాక్కెళ్లిన టీడీపీ, బీజేపీ గూండాలు
- పోలీసుల సమక్షంలో ఘటన
మిథున్ రెడ్డిపై దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం: గుడివాడ అమర్నాథ్
- జెడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ ఉన్న వ్యక్తిపై దాడికి కూడా తెగబడుతున్నారు
- ప్రాణాలకు తెగించి అయినా పోరాటం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం
- ఎంపీపై దాడిని కేంద్రం సీరియస్గా తీసుకోవాలి