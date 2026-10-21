 హాంకాంగ్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు | Hong Kong Telugu Families Celebrate Telangana Bathukamma Festival | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హాంకాంగ్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు

Oct 21 2026 1:27 PM | Updated on Oct 21 2026 2:21 PM

Hong Kong Telugu Families Celebrate Telangana Bathukamma Festival

హాంగ్‌కాంగ్‌లో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. అక్కడ హాంకాంగ్‌ తెలుగు సమాఖ్య (THKTS) ఆడపడుచులు తెలంగాణ బతుకమ్మ పండుగను ఉత్సాహభరితంగా జరుపుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుంచి ప్రతి ఏడాది బతుకమ్మ పండుగను నిర్వహించడం ఈ సమాఖ్యకు ఒక అందమైన సంప్రదాయంగా మారింది. తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రాంతాల ఆడపడుచులు విభిన్న రకాల బతుకమ్మలను తయారు చేసి, తుంగ్‌చుంగ్ ప్రామినాడ్ వద్ద పాటలు పాడుతూ బతుకమ్మను సాగనంపారు. 

ఈ ఏడాది  వేడుకలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే—హాంకాంగ్‌ తమ పిల్లల వద్దకు వచ్చిన తల్లిదండ్రులను, వారు ఇక్కడ తక్కువ కాలం మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, సంతోషంగా ఉంచేందుకు సమాఖ్య వ్యవస్థాపకురాలు  “జాలీ గుడ్ మైత్రీవనం” అనే ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ గ్రూప్ ద్వారా శ్రేయస్సు, వినోదం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ వారందర్నీ చురుకుగా అనుసంధానిస్తున్నారు.

“జాలీ గుడ్ మైత్రీవనం”లోని పెద్దలు (సీనియర్ సిటిజన్స్) కూడా ఆసక్తిగా పాల్గొన్నారు. భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వారు బతుకమ్మ పండుగలో పాల్గొని, దాని ఆచారాలు, సంప్రదాయాలను తెలుసుకున్నారు. ఈ పండుగలోని సాంస్కృతిక వైభవం వారిని ఆకట్టుకుంది.

ఇదీ చదవండి: కెనడాలో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 18 -అక్టోబర్ 24)
photo 2

బొమ్మలా అందంగా అదరగొట్టేస్తున్న గాయత్రి భరద్వాజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్‌లో 'జైలర్ 2' కాంత.. ఈమెని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు శిరీష్-నయనిక జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

అపరంజి బొమ్మలా నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Peddireddy Slams Police Over Alleged Election Irregularities In AP 1
Video_icon

సుప్రీం తీర్పుతోనైనా బుద్ధి వస్తుందా..? పోలీసులకు, అధికారులకు పెద్దిరెడ్డి సూటి ప్రశ్న
TDP Goons Attack On Ex Deputy CM Narayana Swamy 2
Video_icon

మాజీ డిప్యూటీ CM నారాయణస్వామిపై టీడీపీ గూండాల దాడి
Sr Journalist Bharadwaj about Ranabaali & Jailer 2 Movies 3
Video_icon

1000 CR క్లబ్ లోకి జైలర్ 2... రణబాలి సేవ్ అవ్వాలంటే..!
TDP Leaders Attack On YSRCP Leaders In Kadapa 4
Video_icon

కడపలో హైటెన్షన్.. YSRCP నేతలపై రాళ్లతో దాడి
Supreme Court Setback For Chandrababu 5
Video_icon

SECకి 24 గంటల డెడ్లైన్... బాబుకు సుప్రీం షాక్.. !
Advertisement
 