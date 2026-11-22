నిర్మల్ రూరల్: చిన్న వయసులో ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో చోటు సంపాదించిన నిర్మల్ మండలం వెంగ్వపేట్ గ్రామానికి చెందిన నాలం నిద్యానను గ్రామస్తులు ఆదివా రం అభినందించారు. ఐదేళ్ల వయసులోనే రెండు చేతులతో ఇంగ్లిష్ పెద్ద, చిన్న అక్షరా లు, తెలుగు అచ్చులు, హిందీ అచ్చులతో పాటు 1 నుంచి 10 వరకు సంఖ్యలను కేవలం 10 నిమిషాల్లో రాసి తన ప్రతిభను చాటుకుంది. ఈ అసాధారణ ప్రతిభకు గుర్తింపుగా ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించడంతోపాటు ‘ఐబీఆర్ అచీవర్’ బిరుదు ను అందుకుంది. చిన్న వయసులోనే జాతీ యస్థాయిలో గుర్తింపు సాధించడం గ్రామాని కి గర్వకారణమని గ్రామస్తులు అభినందించా రు. ఇందులో తల్లిదండ్రులు నాలం శ్రావణ్ కుమార్, గౌతమి, డీడీసీ సభ్యులు, గ్రామపంచాయతీ పాలకవర్గ సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు.