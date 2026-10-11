 ఏ పౌరుడినీ చట్టవిరుద్ధంగా నిర్బంధించరాదు: సుప్రీంకోర్టు | Supreme Court says No citizen should be detained illegally | Sakshi
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ఏ పౌరుడినీ చట్టవిరుద్ధంగా నిర్బంధించరాదు: సుప్రీంకోర్టు

Oct 11 2026 3:47 PM | Updated on Oct 11 2026 3:51 PM

Supreme Court says No citizen should be detained illegally

ఢిల్లీ ఆంక్షల సమయంలో జరిగిన నిర్బంధాలపై దాఖలైన హేబియస్ కార్పస్ పిటిషన్లపై ఆదివారం జరిగిన ప్రత్యేక విచారణలో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. నిన్న (శనివారం) దేశ రాజధానిలో కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నేతృత్వంలో జరిగిన సీఈసీ వ్యతిరేక నిరసన సందర్భంగా ఏ పరిస్థితుల్లో నిర్బంధాలు జరిగాయో కేంద్రం వివరణ కోరనున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. ఎటువంటి చట్టవిరుద్ధ నిర్బంధాలు చేయకూడదని, చట్టం నిర్దేశించిన విధానం ప్రకారం మాత్రమే జరగాలని ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. శాంతియుత నిరసనలను అడ్డుకోలేమని, శాంతిభద్రతలు కాపాడేలా చూడాలని నిరసనకారులను కోరింది.

ప్రత్యేక విచారణలో, జస్టిస్‌లు జయమల్య బాగ్చి, వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం, శాంతిభద్రతల పరిస్థితులకు లోబడి, ఢిల్లీ మెట్రో సాధారణ షెడ్యూల్ ప్రకారం పనిచేసేలా, ఇంటర్నెట్ సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా చూడాలని సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతాను ఆదేశించింది. మా మునుపటి ఉత్తర్వును ఉల్లంఘించారని, అలాగే అక్టోబర్ 10న ఢిల్లీలో పెద్ద సంఖ్యలో వ్యక్తులను అక్రమంగా నిర్బంధించారని ఆరోపిస్తూ దాఖలైన దరఖాస్తులపై సుప్రీంకోర్టు అత్యవసర విచారణ కోసం సమావేశమైంది.

"నిర్దేశాలను ఘోరంగా ఉల్లంఘించారని సీనియర్ న్యాయవాదులు వాదించారు. మెట్రో రైల్ పనిచేయలేదు, న్యూఢిల్లీ, నిజాముద్దీన్ రైల్వే స్టేషన్లను మూసివేశారు. పెద్ద సంఖ్యలో వ్యక్తులు అనవసరమైన వేధింపులకు, అక్రమ నిర్బంధానికి గురయ్యారు," అని ధర్మాసనం పేర్కొంది. న్యాయవాదులు, పాత్రికేయులు, ఇతరులు తమ వృత్తిపరమైన విధులను నిర్వర్తించడంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు కలగకుండా చూడాలని కూడా సుప్రీంకోర్టు మెహతాను కోరింది.

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