 అలాగైతే నిరాహార దీక్ష చేస్తాను!: సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ సంచలనం | Sonam Wangchuk issued an ultimatum to the government | Sakshi
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అలాగైతే నిరాహార దీక్ష చేస్తాను!: సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ సంచలనం

Oct 10 2026 5:51 PM | Updated on Oct 10 2026 6:35 PM

Sonam Wangchuk issued an ultimatum to the government

దేశంలో అప్రకటిత అత్యవసర పరిస్థితి తరహా వాతావరణం నెలకొందని లడఖ్‌కు చెందిన పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ ఆరోపించారు. ఢిల్లీలో శనివారం జరిగిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నిరసన సందర్భంగా పలువురు నాయకులను అదుపులోకి తీసుకోవడంపై ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. అరెస్టు చేసిన నాయకులను 24 గంటల్లోగా విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేకపోతే నిరాహార దీక్ష లేదా పాదయాత్ర చేపట్టే అంశాన్ని పరిశీలిస్తానని హెచ్చరించారు. 

వాంగ్‌చుక్‌ ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమంలో ప్రకటన విడుదల చేశారు. నిరసనకు ఒక రోజు ముందే శాంతియుతంగా ఉండాలని, ఐక్యతను కాపాడుకోవాలని తాను పిలుపునిచ్చినట్లు తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా చెప్పుకునే భారత్‌లో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయని ఊహించలేదని పేర్కొన్నారు. అధికారికంగా అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించకపోయినా, అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయనే భావన కలుగుతోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

అరెస్టయిన నాయకుల విడుదలకు డిమాండ్
వాంగ్‌చుక్‌ ప్రస్తావించిన నాయకుల్లో అభిజీత్ దీప్కే, సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రంకా ఉన్నారు. ఢిల్లీలోని జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద సీజేపీ నిర్వహించాలనుకున్న నిరసనకు అనుమతి నిరాకరించిన నేపథ్యంలో పోలీసులు పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ రాజీనామా చేయాలని, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియపై తమ అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని నిరసనకారులు డిమాండ్‌ చేశారు.

అయితే, వాంగ్‌చుక్‌ ప్రకటన వెలువడిన సమయానికి అరెస్టయిన వారందరినీ విడుదల చేశారా లేదా అనే అంశంపై స్పష్టత లేదు. వారిని విడుదల చేయకపోతే తాను చేపట్టే తదుపరి నిరసన రూపంపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఆయన సంకేతాలిచ్చారు. ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన తెలిపే హక్కు, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ మధ్య నెలకొన్న వివాదం ఈ ఘటనతో మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. వాంగ్‌చుక్‌ తదుపరి నిర్ణయం, అదుపులో ఉన్న నాయకుల విడుదలపై అధికారుల స్పందన ఈ పరిణామంలో కీలకంగా మారనున్నాయి.

ఇదీ చదవండి: అందుకే జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ఆందోళనలు: నితిన్‌ నబీన్‌

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