 ఫౌజీ అప్‌డేట్‌.. ఆ హారర్‌ సినిమాకి వెళ్లి తెరపై చూడండి: నిర్మాత | Prabhas Fauzi Movie Update Announced | Sakshi
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ప్రభాస్‌ ఫౌజీ అప్‌డేట్‌.. ఆ వీడియో వెండితెరపై చూడచ్చు

Oct 21 2026 6:39 PM | Updated on Oct 21 2026 7:01 PM

Prabhas Fauzi Movie Update Announced

మౌళి తనుజ్ హీరోగా నటించిన 'దొంగ నా కొడుకు' టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ ఈ రోజు జరిగింది. ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ అధినేతల్లో ఒకరైన ఎర్నేని రవిశంకర్.. ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' అప్‌డేట్‌పై స్పష్టత ఇచ్చారు.

‘ప్రభాస్ బర్త్‌డే (అక్టోబర్‌23) కానుకగా ఫౌజీ నుంచి ఒక ప్రత్యేక షార్ట్ వీడియోను విడుదల చేస్తున్నాం​. ఈ వీడియో ద్వారా సినిమా కథా నేపథ్యం ఏంటి? దర్శకుడు హను రాఘవపూడి ఎలాంటి ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించబోతున్నారు? ప్రభాస్ పాత్ర స్వభావం ఎలా ఉండబోతోందనే విషయాలపై ప్రేక్షకులకు ఒక స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది’అని తెలిపారు. అయితే ఆ వీడియోను బాహుబలి రేంజ్ లో ఊహించుకోవద్దని అభిమానులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

అయితే ఆ వీడియోను వెండి తెరపై చూడలనుకునేవారు.. హారర్ చిత్రం '418' ప్రదర్శితమయ్యే థియేటర్లలో చూడవచ్చు అని తెలిపారు. తద్వారా మంచి ఫీల్‌ కలుగుతుందని తెలిపారు.

సినిమా విషయానికి వస్తే..
కాగా ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తోన్న పాన్ ఇండియా మూవీ ఫౌజీ. ఈ సినిమాకు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఇమాన్వీ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఈ మూవీలో అనుపమ్‌ ఖేర్, మిథున్‌ చక్రవర్తి, జయప్రద, భానుచందర్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. 
 

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