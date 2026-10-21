మౌళి తనుజ్ హీరోగా నటించిన 'దొంగ నా కొడుకు' టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఈ రోజు జరిగింది. ఈవెంట్లో పాల్గొన్న మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ అధినేతల్లో ఒకరైన ఎర్నేని రవిశంకర్.. ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' అప్డేట్పై స్పష్టత ఇచ్చారు.
‘ప్రభాస్ బర్త్డే (అక్టోబర్23) కానుకగా ఫౌజీ నుంచి ఒక ప్రత్యేక షార్ట్ వీడియోను విడుదల చేస్తున్నాం. ఈ వీడియో ద్వారా సినిమా కథా నేపథ్యం ఏంటి? దర్శకుడు హను రాఘవపూడి ఎలాంటి ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించబోతున్నారు? ప్రభాస్ పాత్ర స్వభావం ఎలా ఉండబోతోందనే విషయాలపై ప్రేక్షకులకు ఒక స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది’అని తెలిపారు. అయితే ఆ వీడియోను బాహుబలి రేంజ్ లో ఊహించుకోవద్దని అభిమానులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
అయితే ఆ వీడియోను వెండి తెరపై చూడలనుకునేవారు.. హారర్ చిత్రం '418' ప్రదర్శితమయ్యే థియేటర్లలో చూడవచ్చు అని తెలిపారు. తద్వారా మంచి ఫీల్ కలుగుతుందని తెలిపారు.
సినిమా విషయానికి వస్తే..
కాగా ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తోన్న పాన్ ఇండియా మూవీ ఫౌజీ. ఈ సినిమాకు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఇమాన్వీ హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. ఈ మూవీలో అనుపమ్ ఖేర్, మిథున్ చక్రవర్తి, జయప్రద, భానుచందర్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
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Mythri Ravi Drops an Interesting Update on Prabhas’ #Fauji at Donga Naa Koduku Event #MythriRavi #Prabhas #DongaNaaKoduku https://t.co/oG31IY1mgv
— Telugu360 (@Telugu360) October 21, 2026