 పెద్ద ఫ్యామిలీ నటుడు అయితే ఇలా అనేవారా?: మౌళి | Donga Na Koduku Movie Teaser Release Event Mouli Speech | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

DNK Teaser : ఎన్ని తిట్టినా పడతా.. ఏం చేయలేను: మౌళి

Oct 21 2026 5:17 PM | Updated on Oct 21 2026 5:18 PM

Donga Na Koduku Movie Teaser Release Event Mouli Speech

యూట్యూబర్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మౌళి.. ‘లిటిల్‌ హార్ట్స్‌’ సినిమాతో హీరోగా మారి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఇప్పుడు మరో కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘దొంగ నా కొడుకు’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రం నవంబర్‌ 13న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా చిత్ర టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మౌళి.. తనపై వస్తున్న ట్రోల్స్‌, విమర్శల గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

చాలా బాధపడ్డాను
తన ఎదుగుదలను కొందరు తట్టుకోలేకపోతున్నారని ఓ జర్నలిస్ట్‌ అడిగిన ప్రశ్నకు మౌళి స్పందించారు. ‘చాలా బాధపడ్డాను. ఓ పెద్ద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన నటుడైతే ఇలాగే మాట్లాడేవారా? వీడు ఏం చేయగలడు? అన్నట్లుగా చాలా కామెంట్లు చేశారు. నిజానికి నేను ఏం చేయలేను. నాకు సినిమా అంటే ఇష్టం. అందుకే ఇవన్నీ భరిస్తున్నాను’ అని చెప్పారు.

‘లిటిల్‌ హార్ట్స్‌’ విజయం తర్వాత ఓ ఛానల్‌ కార్యక్రమానికి నన్ను పలిచారు. ఆ సమయంలో ఆరోగ్యం బాగోలేకపోవడంతో రాలేనని చెప్పా. అప్పుడు నీ తర్వాతి సినిమాకు నెగిటివ్‌ ప్రచారం జరిగే అవకాశం ఉందమో చూసుకో అని వాళ్లు హెచ్చరించారు. దీంతో చేసేది ఏమీ లేక ఆ కార్యక్రమానికి కూడా వెళ్లాను. ఎవరేమనుకున్నా నేను మౌనంగానే ఉంటాను. తిడితే పడతాను. ఎందుకంటే నేను ఏం చేయలేను ‍కాబట్టి’ అని మౌళి పేర్కొన్నారు.  ప్రస్తుతం ఆయన చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

(ఇదీ చదవండి: టైగర్‌ ష్రాఫ్‌పై కాల్పులు.. సల్మాన్‌కు కీలక సూచన)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రేపే కివీస్‌తో తొలి టీ20.. నెట్స్‌లో టీమిండియా క‌ఠోర‌ సాధన (ఫోటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 18 -అక్టోబర్ 24)
photo 3

బొమ్మలా అందంగా అదరగొట్టేస్తున్న గాయత్రి భరద్వాజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్‌లో 'జైలర్ 2' కాంత.. ఈమెని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 5

అల్లు శిరీష్-నయనిక జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Rowdies Attack On YSRCP Women Leaders Punganur 1
Video_icon

మహిళా నేతలని చూడకుండా TDP గూండాలు ఏం చేశారో చూడండి..!
India's ODI Squad Selection Raises Questions 2
Video_icon

టీమిండియా సెలక్షన్ పై తీవ్ర విమర్శలు
Priest Killed After Wooden Cross Falls On Him During Mass 3
Video_icon

చర్చిలో ఘోరం.. సిలువ మీద పడి పాస్టర్ మృతి
Gunda Lakshmi Devi Resigns From TDP 4
Video_icon

టీడీపీ లో ఉంటే అవమానాలే... కన్నీరు పెట్టుకుంటూ... నేను చేరబోయే పార్టీ ఏదంటే..?
Pinnelli Ramakrishna Reddy Mass Warning To Chandrababu Over TDP Goons Attack On YSRCP Candidates 5
Video_icon

దమ్ముంటే రండి... పోలీసులను అడ్డంపెట్టుకుని ఆడంగి రాజకీయాలు ఎందుకు?
Advertisement
 