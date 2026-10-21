 టైగర్‌ ష్రాఫ్‌పై కాల్పులు.. సల్మాన్‌కు కీలక సూచన | Salman khan Should Apologise To The Bishnoi Community Says Anup Jalota | Sakshi
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Salman khan Apologise: సల్మాన్‌ ఖాన్‌ క్షమాపణ చెప్పాలి!: అనూప్ జలోటా

Oct 21 2026 4:21 PM | Updated on Oct 21 2026 4:26 PM

Salman khan Should Apologise To The Bishnoi Community Says Anup Jalota

బాలీవుడ్‌లో టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ ప్రయాణిస్తున్న కారుపై కాల్పుల ఘటన కలకలం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై ప్రముఖ గాయకుడు, నటుడు అనూప్‌ జలోటా స్పందించారు. ఈ వివాదానికి ముగింపు పలకాలంటే సల్మాన్‌ ఖాన్‌.. బిష్ణోయ్‌ వర్గానికి క్షమాపణ చెప్పాలని సూచించారు. సల్మాన్‌ గతంలో చేసిన పనుల కారణంగా ఆ వర్గం బాధపడిందని, వారి మనోభావాలను గౌరవిస్తూ క్షమాపణ చెప్పడం అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.

 వారి కుటుంబాలు కూడా ఇబ్బందులు 
‘ఈ కాల్పుల ఘటన నన్ను తీవ్రంగా బాధించింది. ఈ వివాదం ఇలాగే కొనసాగితే సల్మాన్‌ ఖాన్‌తో కలిసి పనిచేసే వ్యక్తులతో పాటు వారి కుటుంబాలు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఈ వివాదం ఆగాలంటే సల్మాన్‌..  బిష్ణోయ్‌ వర్గానికి క్షమాపణ చెప్పడమే మార్గం. గతంలోనూ సల్మాన్‌కు ఇదే సూచన చేశాను. ఇప్పటికైనా ఆయన ఓ నిర్ణయానికి రావాలి’ అని అనూప్‌ తెలిపారు. కాగా అక్టోబర్‌ 18న ముంబైలోని జుహు ప్రాంతంలో టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ ప్రయాణిస్తున్న కారును లక్ష్యంగా చేసుకుని కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి పలువురిని అరెస్టు చేశారు.
(ఇదీ చదవండి: అసలు టార్గెట్ సల్మాన్.. ష్రాఫ్‌పై కాల్పులు ఎందుకంటే..)

1998లో జోధ్‌పూర్‌లో
1998లో జోధ్‌పూర్‌లో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో సల్మాన్ ఖాన్ కృష్ణజింకను (బ్లాక్‌బక్) వేటాడారన్న ఆరోపణలతో ఈ వివాదం మొదలైంది. రాజస్థాన్‌లోని బిష్ణోయ్ సమాజం కృష్ణజింకను పవిత్రంగా భావిస్తుంది. గతంలో 2024 ఏప్రిల్‌లో సల్మాన్ ఖాన్ ఇంటి బయట మోటార్‌సైకిల్‌పై వచ్చిన ఇద్దరు దుండగులు నాలుగు రౌండ్లు కాల్పులు జరపగా, పన్వేల్‌లోని ఆయన ఫామ్‌హౌస్‌ను కూడా గ్యాంగ్ సభ్యులు పలుమార్లు రెక్కీ చేశారు.

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