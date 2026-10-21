పాయల్ రాజ్పుత్ శరీరాకృతిపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ, కొన్ని వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకుంటున్న వారిపై ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తన శరీరం, తన రూపం గురించి వ్యాఖ్యానించే హక్కు ఎవరికీ లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు బుధవారం అర్ధరాత్రి ఎక్స్లో ఘాటుగా స్పందించారు.
‘నా శరీరం, నా సైజు, నా గర్వం. ఇవి మీకు సంబంధించిన విషయాలు కావు. మీ హద్దుల్లో మీరు ఉండండి. మీ పని మీరు చేసుకోండి’ అంటూ బాడీ షేమింగ్కు పాల్పడుతున్న వారికి గట్టిగా బదులిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన పోస్ట్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సినిమాల విషయానికి వస్తే..
తెలుగులో ‘ఆర్ఎక్స్ 100’ తర్వాత ఆమె వరుసగా ‘ఆర్డీఎక్స్ లవ్’, ‘వెంకీ మామ’, ‘డిస్కో రాజా’ వంటి సినిమాల్లో నటించింది. 2023లో వచ్చిన మంగళవారం సినిమాలో మరో సారి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తర్వాత ‘రక్షణ’చిత్రంలో పోలీస్ ఆఫీసర్గా మెప్పించింది.
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Shame on you people 👊🏻 Shame on everyone sharing these videos and leaving disgusting comments about my body. My body, my size, and my pride. It’s not up for your debate, your opinions, or your vulgarity. Stay in your lane and mind your own business. 👆🏼 #bodyshaming #shameonyou
— paayal rajput (@starlingpayal) October 20, 2026