యూట్యూబర్ అయిన మౌళి.. 'లిటిల్ హార్ట్స్' మూవీతో హీరోగా మారి సూపర్ హిట్ కొట్టాడు. ఇప్పుడు మరో కామెడీ సినిమాతో వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. అదే 'దొంగ నా కొడుకు'. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం వచ్చే నెల 13న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.
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టీజర్ బట్టి చూస్తే ఇదో క్రైమ్ కామెడీ కథతో తీసిన సినిమా అని అర్థమవుతోంది. పనిపాటా లేకుండా అవారాగా తిరిగే కుర్రాడు ఈశ్వర్(మౌళి). ఇంట్లో వాళ్లకు కూడా వీడంటే చులకన. వీడికో గర్ల్ ఫ్రెండ్(సుస్మితా శెట్టి). మరి డబ్బు ఇతడి జీవితాన్ని ఎలాంటి మలుపులు తిప్పింది? చివరకు ఏమైందనేదే మిగతా స్టోరీలా అనిపిస్తోంది. టీజర్ అయితే ఫన్నీగా బాగుంది.
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