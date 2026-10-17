బిగ్బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్లో ఆటలు, వ్యూహాలు, గొడవలు మరింత ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. కెప్టెన్సీ పోటీదారులను నిర్ణయించే టాస్క్లో మూడు టీమ్ల మధ్య హోరాహోరీ పోరు జరగ్గా.. త్రిగుణ్ వేసిన వ్యూహం ఇంట్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఒక టీమ్తో ఒప్పందం చేసుకుని మరో టీమ్కు సాయం చేయడంతో సభ్యుల మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. మొత్తానికి రాంప్రసాద్ కెప్టెన్గా నిలిచాడు. మరి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం.
దక్షికి పసుపు.. దేబ్జానీ అలక!
ఎప్పుడూ సరదాగా ఉంటూ ఇంట్లో నవ్వులు పూయించే నరేశ్.. ఈసారి దక్షితో సరదాగా మాట్లాడాడు. ఆమె చేతికి గాయం కావడంతో అందరి ముందే పసుపు పెట్టాడు. ఆ తర్వాత సరదాగా ఆమె నుదుటిపై కూడా పసుపు పెట్టడంతో దేబ్జానీ అలిగిపోయింది. దీంతో నరేశ్ ఆమెను ఆటపట్టిస్తూ మరింత ఏడిపించాడు. అనంతరం ముకేశ్, వర్షిణిల దగ్గర ఈ విషయం ప్రస్తావించగా.. అమ్మాయిలు ఇలాంటి చిన్న విషయాలకే అలుగుతారని వర్షిణి సరదాగా చెప్పింది.
‘సమరానికి సై’..
మూడు టీమ్లకు చివరి టాస్క్గా ‘సమరానికి సై’ ఇచ్చారు. ఇందులో భాగంగా ఒక్కో టీమ్ నుంచి ఒక సభ్యుడు మట్టి గుంటలో ఉన్న బంతిని దక్కించుకుని తమకు కేటాయించిన బాక్స్లో వేయాలి. అలా చేసిన టీమ్కే ఆ రౌండ్లో పాయింట్లు లభిస్తాయి. ప్రతి రౌండ్లో సంచాలకుడు నిర్ణయించిన చోట 20 బోనస్ కాయిన్స్ ఉంచుతారు. వాటిని దక్కించుకున్నవారికి అదనపు ప్రయోజనం ఉంటుంది. అయితే బంతిని బాక్స్లో వేయకపోతే ఏ టీమ్కూ పాయింట్లు రావు.
మొదటి రౌండ్లో వంశీ, రామకృష్ణ, రోహిత్ పోటీపడగా.. నీతూ మాస్టర్ సంచాలకురాలిగా వ్యవహరించింది. ఈ రౌండ్లో ఏ టీమ్కూ పాయింట్లు దక్కలేదు.
రెండో రౌండ్లో మహిళా సభ్యులను బరిలోకి దించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. గ్రీన్ టీమ్ నుంచి ఝాన్సీ, గోల్డ్ టీమ్ నుంచి శ్వేత బరిలోకి దిగగా.. మరో టీమ్ నుంచి సుధీర్ పోటీకి వచ్చాడు. రాంప్రసాద్ సంచాలకుడిగా వ్యవహరించాడు. ఈ రౌండ్లో ఝాన్సీ అద్భుతంగా ఆడి బంతిని బాక్స్లో వేసి విజయం సాధించింది. దీంతో గోల్డ్ టీమ్ నుంచి నాలుగు కుర్చీలను తీసుకునే అవకాశం గ్రీన్ టీమ్కు దక్కింది.
త్రిగుణ్ డబుల్ గేమ్.. ఇంట్లో రచ్చ!
మూడో రౌండ్లో శివ్, త్రిగుణ్, అమన్ బరిలోకి దిగారు. ఆటలో శివ్ త్రిగుణ్కు సహకరించగా.. త్రిగుణ్ మాత్రం అమన్కు సాయం చేసి బంతిని అతడికి అందించాడు. దీంతో అమన్ బంతిని బాక్స్లో వేసి తన టీమ్కు పాయింట్లు సాధించాడు. త్రిగుణ్ తమతో ఒక ఒప్పందం చేసుకుని ఇప్పుడు మరో టీమ్కు సాయం చేశాడని శివ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.
‘వెన్నుపోటు పొడవడం మీ దగ్గరే నేర్చుకోవాలా?’
త్రిగుణ్, సుధీర్ వ్యవహారంపై రోహిత్, షాలిని తీవ్రంగా స్పందించారు. సొంత టీమ్నే మోసం చేస్తారా? వెన్నుపోటు పొడవడం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే సుధీర్, త్రిగుణ్లనే అడగాలని షాలిని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. మరోవైపు సుధీర్పై రోహిత్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. కుటుంబంపై ఒట్టేసి మరీ న్యాయంగా ఆడుతున్నానని చెప్పావు.. కానీ మాట తప్పావంటూ నిలదీశాడు. ఈ పరిణామాలతో ఇంట్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. చివరకు గోల్డ్ టీమ్ నుంచి మూడు కుర్చీలు, బ్లూ టీమ్ నుంచి ఒక కుర్చీ తొలగించడంతో గ్రీన్ టీమ్ సభ్యులందరికీ కెప్టెన్సీ పోటీలో పాల్గొనే అవకాశం లభించింది.
కెప్టెన్సీ టాస్క్.. ఏడుగురి మధ్య హోరాహోరీ!
గ్రీన్ టీమ్ సభ్యులతో పాటు వైల్డ్ఫైర్ టీమ్కు చెందిన శివ్ దగ్గర 70 పాయింట్లు ఉండటంతో అతడికి కూడా కెప్టెన్సీ పోటీలో పాల్గొనే అవకాశం దక్కింది. దీంతో ముకేశ్, వంశీ, వర్షిణి, శివ్, రాంప్రసాద్, అమన్, ఝాన్సీ కెప్టెన్సీ రేసులో నిలిచారు. ఏడుగురు గోడకు ఏర్పాటు చేసిన హ్యాండిల్స్ను పట్టుకుని వేలాడుతూ తమ పట్టును నిరూపించుకోవాల్సిన టాస్క్ ఇది. రామకృష్ణ సంచాలకుడిగా వ్యవహరించాడు. పోటీదారులు ఒక్కొక్కరుగా తమ ప్రత్యర్థులకు అందుతున్న సహాయాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేశారు. త్రిగుణ్ శివ్ను టార్గెట్ చేయగా.. రోహిత్, షాలిని వంశీని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. చివరి వరకు ముకేశ్, రాంప్రసాద్ మాత్రమే టాస్క్లో మిగిలారు. రాంప్రసాద్ చివరి వరకు పట్టుదలతో నిలిచి విజయం సాధించి ఇంటి కొత్త కెప్టెన్గా నిలిచాడు.
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