హామీని పక్కన పెడితే ఎలా?!

ఇన్ బాక్స్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం, ఆ హామీని అమలు చేయడంలో ఎదుర్కొన్న న్యాయపరమైన అడ్డంకు లకు బాధ్యత వహించి, వాటిని అధిగమించేందుకు స్పష్టమైన కార్యా చరణ ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉంది.
2026 ఆగస్టులో స్థానిక సంస్థలైన పంచాయతీల్లో బీసీలకు 34 శాతం, పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 33.33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే, 2026 అక్టోబర్ 1న ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు సంబంధిత ఉత్తర్వులను కొట్టివేసింది. ఈ పరిణామం తర్వాత ప్రభుత్వం చేయాల్సింది హామీని పక్కనపెట్టడం కాదు; న్యాయస్థానం పేర్కొన్న లోపాలను విశ్లేషించి, చట్టబద్ధంగా పరిష్కరించేందుకు అవసరమైన చర్యలను ప్రకటించడం.
తమిళనాడులో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జయ లలిత ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో 69 శాతం రిజర్వేష న్లను కొనసాగించేందుకు ప్రత్యేక చట్టాన్ని తీసు కొచ్చి, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరి పింది. 1994లో 76వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తమిళనాడు రిజర్వేషన్ల చట్టాన్ని రాజ్యాంగంలోని తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో చేర్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా బీసీలకు స్థానిక సంస్థల్లో తగిన ప్రాతినిధ్యం కల్పించేందుకు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని చట్టబద్ధమైన మార్గాలను అన్వేషించాలి.
స్థానిక సంస్థల్లో వెనుకబడిన వర్గాలకు రాజకీయ రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు సమకాలీన గణాంకాలు, వెనుకబాటుతనంపై అధ్యయనాలు, తగిన ప్రాతినిధ్యం లేదనే ఆధారాలు, సుప్రీంకోర్టు నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అనుగు ణమైన ప్రక్రియ అవసరం. కులగణనలో జనాభా వివరాలు వెల్లడైనంత మాత్రాన స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు స్వయంచాలకంగా చట్టబద్ధం కావు. ఇతర రాష్ట్రాల అనుభవాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అధ్యయనం చేసి, ఏ రకమైన గణాంకాలు అవసరం, ప్రత్యేక కమిషన్ ఏ అంశాలను పరిశీలించాలి అనే అంశాలపై స్పష్టమైన కార్యాచరణ రూపొందించాలి.
ప్రధాని, హోం మంత్రి వంటివారితో చంద్రబాబు బీసీల స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్ల అంశంపై అధికారికంగా చర్చించి, అవసరమైన రాజ్యాంగబద్ధమైన పరిష్కారాల కోసం విజ్ఞప్తి చేయాలి. పార్టీ టికెట్ల కేటాయింపు, చట్టబద్ధమైన స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్లు రెండూ వేర్వేరు అంశాలు. స్థానిక అభివృద్ధి, నిధుల కేటాయింపు, ప్రజా సంక్షేమ పథకాల రూపకల్పనలో బీసీలకు తగిన ప్రాతి నిధ్యం ఉండటం ప్రజాస్వామ్యానికి అవసరం. బీసీలకు కావాల్సింది మరో రాజకీయ ప్రకటన కాదు; స్పష్టమైన ప్రణాళిక, చట్టబద్ధమైన పరిష్కారం.
– టి. విక్రం గౌడ్, బీసీ విద్యార్థి సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు
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