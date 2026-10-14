హరి స్మరణే జీవితానికి వెలుగు...

పొయిగైయాళ్వార్.. భక్తిలో రాణించి, వైష్ణవ మతాన్ని అనుసరించిన పన్నెండు మంది ఆళ్వార్లలో ఒకరు. ఆయన వంద పాటలు పాడారు. విష్ణువు పది అవతారాలనూ గానం చేసిన మొదటి వ్యక్తి ఈయనే. పొయిగైయల్లోని తిరుక్కుళంలో అవతరించడం వల్ల ఆయనకు పొయిగైయాళ్వార్ అని పేరు వచ్చింది. ఆయన స్వామివారి పాంచజన్యం అనే శంఖం అంశ అని అంటారు. పేయాళ్వార్, భూదత్తాళ్వార్ అనే ఆళ్వార్ల సమకాలికుడు. ఈ ముగ్గురూ గొప్ప జ్ఞానం, భక్తి, పట్టుదల కలిగిన సన్యాసులు.
ఒక ఇంటి నడవలో స్వామి ఈ ముగ్గురికీ ఒకేసారి ప్రత్యక్షమయ్యారని ఒక ప్రసిద్ధ వైష్ణవ కథ ఉంది. ఈ ఆనందాన్ని పొయిగైయాళ్వార్ పద్య రూపంలో వెల్లడించారు. అది భగవంతునితో ప్రకృతికి గల సంబంధం గురించి ఒక మంచి ఆలోచనను ప్రోత్సహిస్తుంది. భూమి ఒక ఘన వస్తువు కాబట్టి, ఆయన దానిని మట్టిగా చేస్తాడు; సముద్రం ఒక ద్రవ వస్తువు కాబట్టి, ఆయన దానిని నెయ్యిగా చేస్తాడు; సూర్యుడు ఒక ప్రకాశవంతమైన వస్తువు కాబట్టి, ఆయన తనను తాను దీపంగా చేసుకుంటాడు. దీనిని మూడు ప్రయోజనాల కోసం పఠించవచ్చని ఆయన అంటారు:
ఇప్పటివరకు భగవంతుని స్తుతించకపోవడం వలన కలిగిన దుఃఖాన్ని తొలగించుకోవడానికి, ఆయనను స్తుతించకపోవడం వల్ల కలిగిన పాపాలను తొలగించుకోవడానికి, ఈ లౌకిక జీవితాన్ని దుఃఖరహితంగా మార్చుకోవడానికి ఈ జీవితంలోనూ, పరలోకంలోనూ ప్రయోజనం చేకూర్చేది భగవంతుని సేవ మాత్రమే అని ఆయన గ్రహించారు. సదా విష్ణువు స్మరణలోనే ఉండేవారు. ఆయన తనను తాను మరచిపోయి, భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఆనందసాగరంలో తేలియాడేవారు.
హరి, శివుడు ఒక్కటే. హరిని పూజించేవారు శివుడిని ద్వేషించకూడదు. శివుడిని పూజించేవారు హరిని శపించకూడదు. ఈ విషయాన్ని ప్రజలకు చెప్పడమే కాకుండా, ఆయన హరి పట్ల అచంచలమైన భక్తితో జీవించి, ఆయనకు సేవ చేశారు. భగవంతుడిని చేరి ఆయనలో లీనం అవ్వడమే ఆత్మ స్వభావమని, భగవంతుని నుండి వేరుపడటమే సకల దుఃఖాలకు మూల కారణమని పొయిగైయాళ్వార్ స్పష్టం చేశారు.
– యామిజాల జగదీశ్