వైరల్‌ కోసం కాదు.. మనసుకు నచ్చిందే పాడా! సింగర్‌ జాజీ

ఒక పాట హిట్ అయితే చాలు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవచ్చు! కానీ, ఆ గుర్తింపును నిలబెట్టుకుంటూ తనదైన సంగీతంతో అభిమానులను అలరించడం అంత సులభం కాదు. ఇదే బాటలో సాగుతున్న ఐర్లాండ్ సింగర్, డీజే జాజీ ఇప్పుడు తన తొలి ఆల్బమ్తో సంగీత ప్రియుల ముందుకు వస్తోంది.
30 ఏళ్ల జాజీ అసలు పేరు యాస్మిన్ బైరన్. ఆమె పాటలు ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందల కోట్ల మంది సంగీత ప్రియులను అలరించాయి. అయితే, ప్రముఖ సంగీత కళాకారుడు కాల్విన్ హారిస్తో కలిసి పనిచేసిన ఆమె.. ఇప్పటివరకు ఎన్నో పాటలను ఒక్కొక్కటిగా విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు ‘పీస్ అండ్ పేషెన్స్’ పేరుతో తన తొలి పూర్తి స్థాయి ఆల్బమ్ను విడుదల చేయనుంది.
ప్రస్తుతం యువతలో డాన్స్ మ్యూజిక్కు ఆదరణ పెరుగుతోంది. 2020 నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 25 ఏళ్లలోపు వారు ఈ తరహా సంగీతాన్ని వినడం 73 శాతానికి పైగా పెరిగినట్లు స్పాటిఫై గతంలో తెలిపింది. అయితే, చాలామంది కళాకారులు పూర్తి ఆల్బమ్ల కంటే సింగిల్స్, చిన్న ఆల్బమ్లకే ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. అయినా, పాటలు వైరల్ కావడం కంటే నాణ్యమైన సంగీతాన్ని అందించడమే తనకు ముఖ్యమని జాజీ చెబుతోంది.
సంగీత ప్రపంచంలో ఎదగాలంటే ఆన్లైన్లో గుర్తింపు రావడమే కాదు.. ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా అవసరమే. అయితే, అనేక నైట్ క్లబ్లు మూతపడుతుండటంతో కొత్త కళాకారులకు అవకాశాలు తగ్గుతున్నాయని జాజీ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. కరోనా తర్వాత బ్రిటన్లో రాత్రి వేళల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహించే రంగం కూడా దెబ్బతిన్నట్లు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. దీంతో క్లబ్ కల్చర్ను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడింది.
మరోవైపు, తన తొలి ఆల్బమ్తో వచ్చే నెల నుంచి బ్రిటన్ అంతటా పర్యటించేందుకు జాజీ సిద్ధమవుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అంతకంటే ముందు డబ్లిన్లోని అరేనాలో భారీ సంగీత కార్యక్రమంలో జాజీ పాల్గొననుంది. 'కోచెల్లా సంగీత ఉత్సవంలో ప్రదర్శన ఇవ్వడంతో పాటు కాల్విన్ హారిస్కు సహాయక కళాకారిణిగా పనిచేసిన నాకు.. స్వస్థలంలో అభిమానుల ముందు ప్రదర్శన ఇవ్వడం నా కెరీర్లో ప్రత్యేకమైన మైలురాయి' అని జాజీ అభిమానులతో ఆనందాన్ని పంచుకుంది.
ఈ ఆల్బమ్లో ఉత్సాహభరితమైన పాటలతో పాటు తన వ్యక్తిగత అనుభవాలనూ జాజీ పంచుకోనుంది. ముఖ్యంగా ‘ఇన్విజిబుల్’ పాట సంగీత పరిశ్రమలో తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నట్లుగా, అభిమానులు తన గురించి మరింత తెలుసుకోవాలన్నదే ఈ ఆల్బమ్ వెనుక ఉన్న ఉద్దేశమని ఆమె చెబుతోంది. ప్రతి పాటలోనూ తన జీవితానికి సంబంధించిన ఓ సందేశం ఉంటుందని పేర్కొంది. ఇలా తన జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాలను పాటల ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంటూ, తన పాటలతో వారిని మరింతగా ఆకట్టుకోవాలని జాజీ భావిస్తున్నట్లుగా తెలిపింది.
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