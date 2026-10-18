 చక్షుదాన్‌ | Chokshudan, a powerful and emotional moment in Bengal Durga Puja tradition | Sakshi
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చక్షుదాన్‌

Oct 18 2026 4:44 AM | Updated on Oct 18 2026 4:44 AM

Chokshudan, a powerful and emotional moment in Bengal Durga Puja tradition

సంప్రదాయం

చక్షుదాన్‌ అనేది బెంగాలీ సంప్రదాయంలోని పవిత్ర ఆచారం. ఈ సంప్రదాయంలో భాగంగా దుర్గాదేవి విగ్రహానికి మొదటిసారిగా కళ్లకు రంగులు వేస్తారు. మట్టి శిల్పంలోకి దైవిక జీవాన్ని, చైతన్యాన్ని ప్రవేశపెట్టే ప్రక్రియగా దీన్ని భావిస్తారు.

→ వయోవృద్ధ శిల్పికి మాత్రమే కళ్లకు రంగులు వేయడానికి అనుమతి ఉంటుంది 
→ పురోహితులు 108 సార్లు పవిత్ర బీజ మంత్రాలను జపిస్తుండగా నిర్దిష్టమైన క్రమంలో రంగులు వేస్తారు 
→ మొదట మూడవ కన్ను గీస్తారు. ఆ తరువాత ఎడమ కన్ను, చివరగా కుడి కంటికి రంగులు వేస్తారు 
→ సాధారణ రంగులు, బ్రష్‌లకు బదులుగా నెయ్యి పూసిన బిల్వ పత్రాన్ని కాల్చి తయారుచేసిన కాటుకను, బిల్వపత్రం కాండాన్ని బ్రష్‌గా ఉపయోగిస్తారు 
→ మసక వెలుతురు ఉన్న లేదా చిన్న దీపపు కాంతి వెలుగులో ఈ ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారు.

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