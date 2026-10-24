 అమ్మకాల్లో అదుర్స్‌.. టాటా మోటార్స్‌కు భారీ లాభాలు! | Tata Motors Q2 Results 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమ్మకాల్లో అదుర్స్‌.. టాటా మోటార్స్‌కు భారీ లాభాలు!

Oct 24 2026 2:03 PM | Updated on Oct 24 2026 2:03 PM

Tata Motors Q2 Results 2026

న్యూఢిల్లీ: వాణిజ్య వాహన రంగ టాటా గ్రూప్‌ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్‌ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం(2026–27) రెండో త్రైమాసికంలో ఆసక్తికర ఫలితాలు సాధించింది. వార్షికంగా జూలై–సెప్టెంబర్(క్యూ2)లో నష్టాలను వీడి రూ. 1,254 కోట్ల నికర లాభం ఆర్జించింది. ఇందుకు అమ్మకాలు పుంజుకోవడం దోహదపడింది.

గతేడాది(2025–26) ఇదే కాలంలో రూ. 867 కోట్ల నికర నష్టం ప్రకటించింది. అయితే ఇందుకు టాటా క్యాపిటల్‌లో పెట్టుబడులపై రూ. 2,026 కోట్లమేర మార్క్‌ టు మార్కెట్‌(ఎంటూఎం) నష్టాలు ప్రభావం చూపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కాలంలో నిర్వహణ లాభం(ఇబిటా) 31 శాతం మెరుగుపడి రూ. 2,800 కోట్లను తాకగా.. ఇబిటా మార్జిన్‌ 0.4 శాతం నీరసించి 10.9 శాతానికి పరిమితమైంది.

కాగా.. మొత్తం ఆదాయం సైతం 36 శాతం జంప్‌చేసి రూ. 25,338 కోట్లను తాకింది. గత క్యూ2లో రూ. 18,585 కోట్ల ఆదాయం అందుకుంది. గతంలో టీఎంఎల్‌ కమర్షియల్‌ వెహికల్స్‌గా వ్యవహరించిన కంపెనీ మొత్తం 1.35 లక్షల వాహనాలు విక్రయించింది. గత క్యూ2లో ఇవి 94,681 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. దేశీ అమ్మకాలు 31 శాతం ఎగసి 1.14 యూనిట్లకు చేరగా.. అంతర్జాతీయ బిజినెస్‌ రెట్టింపుకావడంతో 21,132 యూనిట్లు విక్రయించింది. గత క్యూ2లో ఇవి 7,632 యూనిట్లు మాత్రమే.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నిండుగా రెడీ అయిన అదాశర్మ (ఫొటోలు)
photo 2

ఎన్నాళ్లకెన్నాళ్లకు 'కొత్త బంగారు లోకం' బ్యూటీ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 3

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీలో వైఎస్సార్‌సీపీ ఎన్నికల ప్రచార హోరు (ఫొటోలు)
photo 5

సందడిగా 'ఆదర్శ కుటుంబం' ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
AP Local Body Elections At Kadapa 1
Video_icon

కడప ZP ఆఫీస్ లో నామినేషన్ల స్క్రూటినీ.. వీడియో వైరల్

TDP Rowdies Attack On YSRCP Women Leaders 2
Video_icon

మహిళలపై TDP మూకలు ఎలా దాడి చేశారో చూడండి
TDP Leaders Fake Nomination In The Name Of YSRCP 3
Video_icon

YSRCP పేరుతో దొంగ నామినేషన్లు వేసిన 16 మంది TDP నేతలు వీళ్లే..!
MLA Chinthamaneni TDP Vs Janasena 4
Video_icon

చింతమనేని మోసం చేశాడు.. వాపోయిన జనసేన దెందులూరు ఇంచార్జ్ వెంకటలక్ష్మి
YSRCP Mayor Candidate Varudu Kalyani Election Campaign 5
Video_icon

ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్న YSRCP వరుదు కళ్యాణి
Advertisement
 