గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనిషియేటివ్ (జీటీఆర్ఐ) నివేదిక ప్రకారం.. భారత్-న్యూజిలాండ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ) మంగళవారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ ఒప్పందం అమల్లోకి రావడంతో భారతదేశానికి అమలులో ఉన్న స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాల సంఖ్య 17కు చేరింది. ఈ ఒప్పందం వల్ల భారతీయ ఎగుమతిదారులు, విద్యార్థులు, యువత, నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.
స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం అంటే రెండు దేశాలు పరస్పరం వ్యాపారం చేసుకునేటప్పుడు దిగుమతి సుంకాలను తగ్గించడం లేదా తొలగించడం. దీని వల్ల వస్తువుల ధరలు తగ్గి, వ్యాపారులు ఇతర దేశాల మార్కెట్లలో తమ ఉత్పత్తులను సులభంగా విక్రయించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
ఒప్పందం వల్ల ప్రయోజనాలు
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం.. న్యూజిలాండ్ భారతదేశం నుంచి దిగుమతి చేసుకునే అన్ని వస్తువులపై దిగుమతి సుంకాలను తొలగించనుంది. దీనివల్ల భారతదేశంలోని వస్త్రాలు, దుస్తులు, తోలు ఉత్పత్తులు, తివాచీలు, ఇంజినీరింగ్ వస్తువులు, ఆటోమొబైల్ విడిభాగాల వంటి రంగాలకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. తద్వారా భారతీయ కంపెనీల వ్యాపారం, ఉత్పత్తి, ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఒప్పందంలో సేవారంగానికి కూడా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఐటీ, ఆరోగ్యం, విద్య, ఆర్థిక సేవలు, టెలికమ్యూనికేషన్స్ వంటి 118 రంగాల్లో న్యూజిలాండ్ భారత్కు అవకాశాలు కల్పించనుంది. భారతదేశం ఐటీ, వైద్య, విద్యా రంగాల్లో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులను కలిగి ఉన్నందున, ఈ అవకాశాలు భారతీయ నిపుణులకు ఉపయోగపడవచ్చు.
విద్యార్థులకు ఉపయోగం
విద్యార్థులకు కూడా ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. భారతీయ విద్యార్థులు న్యూజిలాండ్లో చదువుకుంటూ వారానికి 20 గంటల వరకు పని చేయవచ్చు. STEM విభాగాల్లో బ్యాచిలర్ లేదా మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అర్హులైన విద్యార్థులకు మూడు సంవత్సరాల పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ వీసా, డాక్టరేట్ పూర్తి చేసిన వారికి నాలుగు సంవత్సరాల వీసా అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులు చదువుతో పాటు పని అనుభవాన్ని కూడా పొందవచ్చు.
అంతే కాకుండా.. ఒకేసారి 5,000 మంది వరకు భారతీయ నిపుణులు గరిష్ఠంగా మూడేళ్ల పాటు.. న్యూజిలాండ్లో పనిచేసే అవకాశం పొందవచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం 1,000 మంది వరకు యువ భారతీయులు వర్క్ అండ్ హాలిడే పథకం కింద 12 నెలల పాటు అక్కడ నివసిస్తూ పని చేయవచ్చు. ఈ అవకాశాలు యువతకు అంతర్జాతీయ అనుభవాన్ని, కొత్త నైపుణ్యాలను సంపాదించుకోవడానికి సహాయపడతాయి. అయితే, వీటికి సంబంధిత వీసా నిబంధనలు, అర్హతలు వర్తిస్తాయి.
న్యూజిలాండ్కు ప్రయోజనాలు
ఈ ఒప్పందం వల్ల భారతదేశానికే కాకుండా న్యూజిలాండ్కు కూడా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. భారత్ తన టారిఫ్ లైన్లలో సుమారు 70 శాతం మేర సుంక రాయితీలు కల్పించనుంది. అయితే.. పాల ఉత్పత్తులు, చక్కెర, తినదగిన నూనెలకు ఈ రాయితీలు వర్తించవు. యాపిల్స్, కివీ పండ్లు, మానుకా తేనె వంటి కొన్ని ఉత్పత్తులకు నిర్దిష్ట పరిమితులు లేదా షరతులతో రాయితీలు కల్పిస్తారు. దీని ద్వారా విదేశీ వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూనే దేశీయ రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు భారత్ ప్రయత్నిస్తోంది.
2025లో భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య వస్తువుల వాణిజ్యం సుమారు 1.23 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లుగా ఉంది. ఇందులో భారతదేశం 651.8 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన వస్తువులను ఎగుమతి చేయగా, 575.9 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన వస్తువులను దిగుమతి చేసుకుంది. అంతేకాకుండా.. వచ్చే 15 సంవత్సరాల్లో న్యూజిలాండ్ నుంచి భారత్కు 20 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలనే లక్ష్యం కూడా ఉంది.
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