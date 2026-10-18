 కాసేపట్లో ఎస్‌ఈసీ ఆఫీసుకు వైఎస్‌ జగన్‌ | YS Jagan to lodge a complaint with the SEC shortly | Sakshi
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కాసేపట్లో ఎస్‌ఈసీ ఆఫీసుకు వైఎస్‌ జగన్‌

Oct 18 2026 12:56 PM | Updated on Oct 18 2026 1:08 PM

YS Jagan to lodge a complaint with the SEC shortly

సాక్షి, అమరావతి: వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ కాసేపట్లో ఎస్‌ఈసీ ఆఫీసుకు వెళ్లనున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో  ఎన్నికల అక్రమాలు, హింసపై ఎన్నికల కమిషనర్‌కు ఫిర్యాదు చేయనున్నారు. స్థానిక ఎన్నికల నామినేషన్ల పర్వంలో వరసగా రెండు రోజులు పలు చోట్ల విధ్వంస కాండ, వైయస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులపై యథేచ్ఛగా దాడులు తదితర ఘటనల వివరాలను ఈసీకి వివరించనున్నారు.

వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకోవడం, నామినేషన్‌ పేపర్లు లాక్కుని చింపివేయడం. చివరకు పార్టీ లోక్‌సభ పక్షనేత పీవీ మిథున్‌రెడ్డిపై పుంగనూరులో హత్యాయత్నం, పులివెందులలో పోలీసులు గాలిలోకి కాల్పులు, బాష్పవాయు ప్రయోగం తదితర హింసాకాండలపై ఎన్నికల కమిషనర్‌కు ఫిర్యాదు చేయనున్నారు.

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