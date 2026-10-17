 కృష్ణా జిల్లా: టపాసుల మోత.. పదేళ్ల బాలుడి మృతి! | Krishna District Ten Year Boy Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కృష్ణా జిల్లా: టపాసుల మోత.. పదేళ్ల బాలుడి మృతి!

Oct 17 2026 9:26 AM | Updated on Oct 17 2026 9:26 AM

Krishna District Ten Year Boy Incident

సాక్షి, కృష్ణా జిల్లా: దీపావళి టపాసుల మోత ఓ చిన్నారి ప్రాణం తీసింది. సరదాగా కాల్చిన టపాసుల కారణంగా కెమికల్‌ డ్రమ్‌ పేలడంతో పదేళ్ల బాలుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. టపాసులు కాల్చే క్రమంలో చోటుచేసుకున్న ఈ విషాద ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.

స్థానికంగా అందిన సమాచారం ప్రకారం.. ఓ బాలుడు చెక్కకు పాలిష్‌ వేసేందుకు ఉపయోగించే డ్రమ్‌పై టపాసులు పెట్టడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. టపాసులు పేలడంతో డ్రమ్‌లోని రసాయనాలు స్పందించి భారీ శబ్దంతో అది పేలిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలో కురుమిల్లి త్రిలోక్‌ అనే పదేళ్ల బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

ఘటనతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. టపాసులు కాల్చేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే ఎంతటి ప్రమాదం ఎదురవుతుందో ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది. డ్రమ్‌లు, రసాయన పదార్థాలు, మండే వస్తువులకు సమీపంలో బాణసంచా కాల్చకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఇట్లు అర్జున'కి అండగా కింగ్ నాగార్జున (ఫొటోలు)
photo 2

ఇంట్లో అమ్మవారి పూజ చేసిన డైరెక్టర్ మారుతి (ఫొటోలు)
photo 3

తమిళనాడులోని దేవాలయాలన్నీ తిరిగేస్తున్న సింగర్ సునీత (ఫొటోలు)
photo 4

'సలార్' పృథ్వీరాజ్ బర్త్ డే.. లవ్లీ ఫొటోలు షేర్ చేసిన భార్య
photo 5

'జైలర్ 2' కటానా గర్ల్.. ఫొటోలు షేర్ చేసిన నటి

Video

View all
Koppula Sambhaiah About Municipal Election Nomination 1
Video_icon

ఎన్ని కుట్రలు చేసినా నామినేషన్లు వేసి తీరుతాం
Anchor Eshwar SENSATIONAL Reaction On TDP Rowdies Attack On MP Mithun Reddy 2
Video_icon

బీహార్ తలదించుకునేలా ఏపీ లో రెడ్ బుక్ అరాచకాలు
Mithun Reddy,Bhumana karunakar Reddy MASS WARNING To Nara Lokesh 3
Video_icon

లోకేష్ ఈ రోజుని గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాం... మిథున్ రెడ్డి, భూమన మాస్ వార్నింగ్
Who Is 7th Week Captain BIGG BOSS 10 Telugu Leaks 4
Video_icon

BIGG BOSS లీక్స్.. ఈ వీక్ CAPTAIN అతనే..?
Jailer 2 Cast Remunerations Revealed 5
Video_icon

షాకిస్తోన్న జైలర్ 2... రజనీ రెమ్యునరేషన్ తో 4 సినిమాలు..!
Advertisement
 