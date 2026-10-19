సాక్షి, హైదరాబాద్: అతివేగం ఎంత ప్రమాదకరమో అందరికీ తెలిసిందే. అయినప్పటికీ కొంతమంది అత్యుత్సాహంతో వాహనాలను వేగంగా నడిపి తమ ప్రాణాలపైకి తెచ్చుకుంటారు. ఎంత చెప్పినా వినరూ. తాజాగా అటువంటి ఘటనే హైదరాబాద్లో చోటు చేసుకుంది.
హైదరాబాద్ శివారు జీనోమ్ వ్యాలీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓవర్ స్పీడుతో బైక్ నడుపుతూ వచ్చిన ఇద్దరు యువకులు బైక్ కంట్రోల్ కాక ఓవర్ స్పీడుతో రోడ్డుపై ఉన్న చెట్టును ఢీకొట్టారు. వేగంతో ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరు గాల్లో ఎగిరిపడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మృతి చెందిన వారి వివరాలు కాస్మోస్ (22), సుమిత్ (23)గా తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ దృశ్యాలు కలవరపరుస్తున్నాయి.
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Sensitive Video అతివేగం అత్యంత ప్రమాదకరం! ⚠️ హైదరాబాద్ శివారు జీనోమ్ వ్యాలీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఘోర ప్రమాదం. అతివేగంతో చెట్టును ఢీకొట్టిన R15 బైక్.. గాల్లో ఎగిరిపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందిన జార్ఖండ్కు చెందిన యువకులు కాస్మోస్ (22), సుమిత్ (23) https://t.co/nGq2B4BvjN
— greatandhra (@greatandhranews) October 19, 2026