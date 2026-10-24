 అన్నదాతకు ఊరట.. వడ్లకు రికార్డు ధర! | Telangana Farmers Paddy Demand | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అన్నదాతకు ఊరట.. వడ్లకు రికార్డు ధర!

Oct 24 2026 9:36 AM | Updated on Oct 24 2026 9:37 AM

Telangana Farmers Paddy Demand

మహబూబాబాద్‌: కేసముద్రం వ్యవసాయ మార్కెట్‌లో జైశ్రీరాం రకం ధాన్యానికి(పాతవి)రికార్డు ధర రూ.5,016 పలికింది. కొద్దిరోజులుగా మార్కెట్‌లో సన్నరకం పాత ధాన్యానికి ధరలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఈనెల 16న మార్కెట్‌కు వచ్చిన ఒక కూటు జైశ్రీరాం రకానికి చెందిన ధాన్యానికి క్వింటాకు గరిష్ట ధర రూ.4,901 పలుకగా, ఆర్‌ఎన్‌ఆర్‌ రకానికి గరిష్ట ధర రూ.4,301, కనిష్ట ధర రూ.3,589, హెచ్‌ఎంటి రకానికి గరిష్ట ధర రూ.4,601, కనిష్ట ధర రూ.4,169 పలికింది. 

కాగా, శుక్రవారం మార్కెట్‌కు వచ్చిన ఒక కూటు జైశ్రీరాం రకానికి క్వింటాకు గరిష్ట ధర రూ.5,016 పలికింది. అదే విధంగా 57 బస్తాల ఆర్‌ఎన్‌ఆర్‌ రకానికి చెందిన ధాన్యం అమ్మకానికి రాగా, క్వింటాకు గరిష్ట ధర రూ.4,782, కనిష్ట ధర రూ.4,089 పలికినట్లు మార్కెట్‌ అధికారులు తెలిపారు. ధాన్యం ధరలు పెరుగుతుండడంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

ఇదీ చదవండి: సన్నాలకు సిరులు.. ఆనందంలో అన్న‌దాత‌లు


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆస్ట్రేలియాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కాయదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇడుపు కాయితం' గడప సాంగ్.. మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?(ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి బంధానికి నాలుగేళ్లు.. పూర్ణ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

'మా అన్నయ్య బంగారం'.. ప్రభాస్ బర్త్ డే క్యూట్ ఫొటోస్
photo 5

'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Cyclone Arnab Effect Heavy Rain Alert In AP 1
Video_icon

26నుంచి భారీ వర్షాలు
YS Jagan Comments On TDP Goons Attack Over YSRCP Candidates 2
Video_icon

మహిళల జుట్టు పట్టుకోవడం, చీరలు లాగడం ఏ రకమైన పాలనకు నిదర్శనం?
Analyst Indraneel Shocking Comments On Reason Behind TDP Leaders Attack 3
Video_icon

దాడుల వెనుక టార్గెట్.. రెడ్డి వర్గం..! ఇంద్రనీల్ సంచలన నిజాలు
Cyclone Arnab Effect On Andhra Pradesh 4
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న అర్ణబ్ తుపాను
Karumuru Venkat Reddy Praises YSRCP Women Leaders 5
Video_icon

ఎల్లో మూకలపై శివంగుల్లా తిరగబడ్డ మహిళలే మాకు స్ఫూర్తి
Advertisement
 