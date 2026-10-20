 జీతం బాగున్నా జాబ్‌ వదిలేస్తున్నారు.. అసలు కారణం ఇదే! | High Salary Employees Quitting Jobs Real Reason | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జీతం బాగున్నా జాబ్‌ వదిలేస్తున్నారు.. అసలు కారణం ఇదే!

Oct 20 2026 8:56 AM | Updated on Oct 20 2026 9:22 AM

High Salary Employees Quitting Jobs Real Reason

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: పనిచేస్తున్న సంస్థకు గుడ్‌బై చెప్పి మరో సంస్థలో చేరేందుకు ఉద్యోగుల్ని ప్రోత్సహిస్తోంది ఏమిటనే ప్రశ్నకు చాలా మంది అధిక జీతాలే కారణం అనుకుంటారు. అయితే అది వాస్తవం కాదని.. పనిచేస్తున్న చోట నప్పని పరిస్థితులే కారణమని మానవ వనరుల నియామక పరిష్కారాలను అందించే జీనియస్‌ హెచ్‌ఆర్‌టెక్‌ నిర్వహించిన తాజా అధ్యయనం తేల్చింది. సెపె్టంబర్‌ 1–30 మధ్య ఐటీ, తయారీ, టెలికం, రిటైల్, ఫైనాన్స్, బీఎఫ్‌ఎస్‌ఐ, ఎఫ్‌ఎంసీజీ, ఇంజనీరింగ్‌ వంటి రంగాలకు చెందిన ఉద్యోగుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా ఈ అధ్యయనం రూపొందింది. 

పైసలకన్నా పని వాతావరణమే మిన్న... 
ఉద్యోగ నిర్ణయాలు కేవలం తాము అందుకొనే జీతంపైనే ఆధారపడి ఉండవని.. నిర్వహణ సామర్థ్యం లోపించిన యాజమాన్యం లేదా నప్పని కార్యాలయ సంస్కృతి వంటి అంశాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయని అధ్యయనంలో పాల్గొన్న వారిలో 47 శాతం మంది స్పష్టం చేశారు. కేవలం 30 శాతం మందే మార్కెట్‌ అంచనాల కంటే తక్కువ జీతభత్యాలను ఉద్యోగ మార్పిడికి కారణంగా చెప్పారు. ఆఫీస్‌ వర్క్‌ ఒత్తిడిరహితంగా ఉండాలని, ఆరోగ్యకరమైన కార్యాలయ సంస్కృతి మెరుగుçపడి సరైన యాజమాన్యం, కోరుకున్న వెసులుబాటు కల్పిస్తే తమ ప్రస్తుత సంస్థలోనే కొనసాగడానికి సిద్ధమని 39 శాతం మంది తేల్చిచెప్పారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, సాయిపల్లవి 'రామాయణ' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 2

నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

జైలర్‌ 2 హిట్‌.. మిర్నా ఫొటోలు వైరల్‌!
photo 4

జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)
photo 5

నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)

Video

View all
MPTC And ZPTC Election Notification 1
Video_icon

లోకల్ వార్ రెండో దశ మొదలు
Tragic Incident In Vikarabad 2
Video_icon

ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..ఎగిరిబడ్డ వ్యక్తి
TDP Goons Attack On YSRCP MPTC Candidate 3
Video_icon

YSRCP MPTC అభ్యర్థిపై దాడి పోలీస్ స్టేషన్ కు YS అవినాష్ రెడ్డి
Ramchandrapuram YSRCP Leaders Confidence Over Elections 4
Video_icon

Ramchandrapuram : కూటమిని చిత్తుచిత్తుగా ఓడిస్తాం
Election Commission Key Decision 5
Video_icon

నామినేషన్ పత్రాలు చించేసిన TDP గూండాలు అక్కడ ఎన్నిక వాయిదా
Advertisement
 